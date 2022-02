Münsterhauserin hilft Obdachlosen in einem Fahrradschuppen

"Stricken für Obdachlose" heißt die Münsterhauser Initiative, die Menschen ohne Wohnsitz hilft. Jetzt ermöglicht sie noch weitere Hilfen.

"Ursprünglich wollte ich für die Obdachlosen Socken stricken", sagt Alexandra Hager. Die 51-Jährige aus Mickhausen ist der Kopf hinter der Initiative "Stricken für Obdachlose", die seit über einem Jahr warme Kleidung für Obdachlose strickt und die Ware inzwischen auch verkauft, um mit den Erlösen Essen für Wohnungslose in Günzburg und Augsburg zu spenden. Dabei konnte Hager, als sie die Aktion ins Leben rief, noch gar nicht stricken.

"Ich lerne das jetzt, aber bin nicht der große Zulieferer. Bei der ganzen Organisation läuft das Stricken nebenzu, aber ich weiß jetzt, wie viel Arbeit das ist." Hager ergriff die Initiative, für Obdachlose zu stricken, im Januar 2021. Im Sommer, als alle 350 Obdachlosen versorgt waren, wollte sie aufhören, aber die ungefähr 50 Frauen, die Socken für den guten Zweck gestrickt hatten, wollten weitermachen.

Jetzt verkaufen sie Socken, Mützen und Schals oder handgefertigte Tücher in ihrem Fahrradschuppen in der Steigstraße 34 in Münsterhausen. Männersocken kosten 14 Euro, die für Frauen 12. Die Socken sind gut geeignet für die Wintermonate: "Die halten sehr warm, ich ziehe keine anderen mehr an im Winter", sagt die 51-Jährige und lacht. Auch Menschen, die nicht stricken, spenden Selbstgemachtes: "Ein Mann hat uns gerade aus Holz gedrechselte Dinge wie Kerzenständer und Herzchen gespendet, die wir verkaufen können."

Münsterhauserin organisiert warme Mahlzeiten für Obdachlose

Die Erlöse gehen an die Wärmestuben in Augsburg und Günzburg. Den Augsburgern brachte die Aktion 1200 warme Mahlzeiten und der Wärmestube Günzburg einen 500-Euro-Gutschein für die Metzgerei Brenner. "Die kochen dort selbst", erklärt Hager. Doch damit nicht genug, Hager und ihre Helferinnen, die aus dem Landkreis Günzburg, aus dem Augsburger Umland oder aus dem Unterallgäu kommen, stricken weiter. "Auch nächstes Weihnachten soll jeder Socken, Mütze, Schal und Handschuhe bekommen."

Außerdem wird die Fahrradhütte, die Hager und die anderen ihren Minimarkt nennen, mit neuer Ware bestückt. "Von dem Erlös spendieren wir wieder warme Mahlzeiten", sagt Hager. Der Landgasthof Bischof in Edelstetten bereitet das Essen zu und liefert es aus. Geplant sind erst einmal 500 warme Mahlzeiten, 300 davon hat Hager am Montag zusammen mit den Mitarbeitenden des Lokals nach Augsburg ausgeliefert. Als sie vorher davon am Telefon erzählt, quietscht sie kurz vor Freude. "Wir wollen noch mehr spendieren, aber die brauchen jetzt schon dringend etwas zu essen und für 300 Mahlzeiten habe ich das Geld schon beieinander." Die Wärmestube wird normalerweise vom FC Augsburg versorgt, weil aktuell in der Länderspielpause keine Bundesligaspiele stattfinden, aber nicht. "Jetzt wird gerade Essen gebraucht, deswegen spendieren wir jetzt die 300 Mahlzeiten" Hager nimmt auch haltbare Lebensmittel sowie Kaffee und Tee an und gibt sie an die Wärmestube Augsburg weiter.

Lesen Sie dazu auch