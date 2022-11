Münsterhausen

So will Münsterhausen die Ortsentwicklung voranbringen

Plus Mit dem neuen Gemeindeentwicklungskonzept gilt Münsterhausen als beispielgebend für die Region. Von einer Bürgerwerkstatt sollen wegweisende Impulse ausgehen.

Von Peter Bauer

In Gesprächen über Münsterhausen fällt nicht selten sofort das Stichwort Ortsumgehung. In der Tat hat der Bau der Umgehung den Ort nachhaltig verändert. Der Verkehr ist draußen, sagt Bürgermeister Erwin Haider. Und das biete die Chance, den Ort selbst noch stärker als bisher mit Leben zu erfüllen. Wie aber soll dies konkret aussehen, beispielsweise bei den Einkaufsmöglichkeiten, bei der Verkehrsanbindung oder bei den Wohnmöglichkeiten? Die Marktgemeinde möchte all diese Themen strategisch, mit einem neuen Gemeindeentwicklungskonzept, angehen. Die Bürgerbeteiligung spielt dabei eine zentrale Rolle. Am Samstag, 12. November, findet zwischen 13 Uhr und circa 18 Uhr eine Bürgerwerkstatt im Sportheim Münsterhausen statt. Mit diesem Konzept geht die Marktgemeinde Münsterhausen einen innovativen Weg, der für viele andere Kommunen beispielgebend sein dürfte.

