Verdiente Münsterhauser Markträte bekommen Auszeichnung von Innenminister

Plus Innenminister Joachim Herrmann würdigt Leistungen langjähriger Kommunalpolitiker mit der Kommunalen Verdienstmedaille oder Dankurkunde. Auch Räte aus Münsterhausen bekommen sie.

Eine besondere Auszeichnung gab es jetzt für die Münsterhauser Markträte Robert Hartinger (ehemaliger Bürgermeister), Manfred Alt und Werner Veit.