Viele Fragezeichen stehen vor dem Bau des Kindergartens in Münsterhausen

Die Kindertagesstätte in der Münsterhauser Baumgärtlesiedlung ist voll belegt. 2021 mussten einige Kinder in Thannhausen untergebracht werden.

Plus Das Landratsamt soll nun die Platzsituation in Münsterhausens Kindergarten klären. Was bis jetzt geschehen ist.

Von Gertrud Adlassnig

Eine Planung mit vielen Fragezeichen ist der Neubau des Münsterhauser Kindergartens, weshalb Bürgermeister Erwin Haider den Tagesordnungspunkt nicht als Beschlusssache, sondern lediglich als Information behandelte. Derzeit verfügt der Markt nicht über ausreichend viele Kindergartenplätze, und die zur Verfügung gestellten Kinderkrippenplätze sind teilweise ins Pfarrheim ausgelagert. Ein Neubau ist unabdingbar, mit dem Kauf eines Grundstücks und den baurechtlichen Planungsvoraussetzungen hat der Markt bereits erste Schritte eingeleitet, um den gesetzlichen Vorgaben an Betreuungsplätzen für Krippen-, Klein- und Schulkindern auch künftig zu entsprechen.

