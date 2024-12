Musikvereinigung Oberrohr begeistert mit Wiener Walzern und moderner Blasmusik

Nur ein Begriff: Wien. Wer beim Jahreskonzert der Musikvereinigung Oberrohr dabei war, der wird jetzt schmunzeln. Denn: Jedes Mal, wenn Philipp Riederle die Stadt an der Donau in seiner Anmoderation zum „Wiener Kaffeehaus-Walzer“ nannte, durfte das Publikum unter Gelächter einen kräftigen Schluck nehmen. Eine lustige Idee. Das feine Stück von Josef Lang jun. passte prima zum böhmisch-mährisch geprägten Programm der Kapelle. „Die traditionelle Blasmusik können wir“, sagte denn auch Dirigentin Lisa Doll in der Mehrzweckhalle Ursberg. Recht hat sie. Freunde dieser Musik hatten allen Grund zur Freude. Kurzum: ein Wohlfühlabend.

