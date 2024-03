Muttershofen

vor 18 Min.

Mit dem Ausschlecken der Kuchenschüssel kam die Liebe zu Backen

Plus Sophie-Marie Dietmayer aus Muttershofen ist zum ersten Mal in der Zeitschrift Zuckerguss mit ihrem Rezept für eine Erdbeer-Yoguretten-Torte vertreten.

Von Elisabeth Schmid

Passend zum Osterfest gibt es in der Zeitschrift Zuckerguss der Augsburger Allgemeinen 50 neue leckere Rezepte. Bei den Hobbybäckerinnen und -bäckern, die in der Zeitschrift verteten sind, ist zum ersten Mal auch Sophie-Marie Dietmayer aus Muttershofen dabei. Torten backen aller Art ist ihre Leidenschaft. Sie ist 22 Jahre alt und lebt noch bei ihren Eltern in Muttershofen. Nach ihrem Schulabschluss machte die Hobbybäckerin eine Ausbildung in Augsburg in einem Ingenieurbüro., wo sie auch heute noch arbeitet. Schräg gegenüber ihres Elternhauses wohnt ihre Oma. Dort liebte sie es als Kind zu sein, vor allem wenn Backen angesagt war.

Die Erdbeer-Yoguretten-Torte von Sophie-Marie-Dietmayer aus Muttershofen liefert fruchtig schokoladigen Frühlingsgenuss. Foto: S

Dort half die kleine Sophie-Marie der Oma beim Kuchenbacken. Vor allem liebte sie es, den Teig aus der Schüssel zu naschen. Jetzt „entlastet“ sie ihre Oma beim Backen und ist dabei sehr kreativ. Allerdings braucht sie es dann, in der Küche allein zu sein und ihre Ruhe zu haben. „Ich mag es gar nicht, wenn mir jemand beim Backen über die Schulter schaut“, meint sie und lacht. Auf Anraten ihrer Eltern und der Oma kam Dietmayer auf die Idee, "mach’ ich doch mal beim Zuckerguss mit und schau, ob sie mein Rezept mögen und es nehmen". Umso mehr freute sich die junge Frau, als tatsächlich ihr Tortenrezept im Zuckerguss erschien.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen