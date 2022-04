Zeugen gesucht: 190 Altbatterien von Motorrädern in Nattenhausen gestohlen

Auf einem Firmengelände in Nattenhausen griffen die Täter zu und entwendeten 190 nicht mehr genutzte Batterien, die noch Geld wert sind.

Unbekannte haben in Nattenhausen zwischen Mittwoch 18 Uhr und Donnerstag 9 Uhr 190 nicht mehr genutzte Motorradbatterien auf einem Firmengelände in der Hauptstraße gestohlen. Die Batterien waren in einer Box zur Entsorgung gelagert, laut Polizei sind sie insgesamt ungefähr 500 Euro wert. Die Krumbacher Polizeiinspektion bittet telefonisch unter 08282 / 905-111 um Zeugenhinweise. (AZ)