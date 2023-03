"Einfach unvergesslich" war der Abend der Blasmusik in Breitenthal

Plus Im Vereinsheim Breitenthal zeigten die Kapelle Nattenhausen und die Jugendkapelle T.E.N. ihr Können einem breiten Publikum.

Treffender hätten die Musiker und Musikerinnen der Musikkapelle Nattenhausen unter der Leitung von Martin Fendt die Zugaben zum Abschluss ihres "Abends der Blasmusik“ im Vereinsheim in Breitenthal nicht wählen können. Mit der Polka "Einfach unvergesslich“ lagen sie musikalisch genau richtig mit dem Fazit über die Veranstaltung. Und mit dem Stück "Dankeschön“ bedankten sie sich instrumental und vokal unüberhörbar bei einem tollen Publikum.

In den 80 Minuten zuvor haben es die Musiker und Musikerinnen immer wieder geschafft, ihre aufmerksamen Zuhörer mit einem bunten Programm zu erfreuen. Da waren zunächst der Marsch "Gloria Petri“ von den Egerländer Musikanten und die Polka "Chodounska“ (gesungen von Vanessa Konrad und Tobias Gänzer), mit denen der Melodienreigen eröffnet wurde. Dann folgte mit der flotten Polka "Unser Baritonkönig“ der erste Höhepunkt des Abends. "Baritonkönig“ war Solist Peter Konrad, der die hohen Anforderungen sehr gut meisterte, obwohl der Tonumfang in seinem Bereich über drei Oktaven ging.

Flügelhornist zog von Düsseldorf nach Krumbach

Nicht ganz so spektakulär, aber trotzdem anspruchsvoll und ein Ohrenschmaus war das Solostück für Flügelhorn "My Dream“. Solist war Wolfgang Wienen, der nach seinem Umzug vor gut einem Jahr von Düsseldorf nach Krumbach sich der Musikkapelle Nattenhausen angeschlossen und sich damit den Wunsch erfüllt hat, einmal in einer bayerischen Blasmusikkapelle zu spielen. Egal, ob mal markant oder dann wieder sanft im Ton – Wienen war mit seinem Jazzflügelhorn "ein Traum“.

Getreu dem Motto des Blasmusikabends – von traditionell bis modern – war das Programm neben den Polkas "La Brass“, "Blasmusikzeit“, "Weinkeller-Polka“, "Bei uns Daheim“ und "Herbstblumen“ auch mit modernen Kompositionen bestückt. So etwa mit dem Medley "Nena“ von der gleichnamigen Sängerin. Die Erfolgshits wie etwa "Leuchtturm“, "Nur geträumt“ und "99 Luftballons“ wurden von Lisa Zanker und Carolin Müller gesungen. Beim Slow-Rock "The Story“ war es Vanessa Konrad, die sich mit ihrer in englisch gesungenen Geschichte viel Beifall verdiente.

Beifall und Anerkennung gab es im ersten Teil des Blasmusikabends auch für die Jugendkapelle Tafertshofen-Ebershausen-Nattenhausen (T.E.N.) unter der Leitung von Yvonne Fendt. Beim ersten Stück "Olympic Tune“ bekannten sich die 17 Mädchen und Buben geschlossen zum Olympischen Gedanken "Dabei sein ist alles“. Mit vollem Herzen dabei waren sie auch bei den nächsten Musikstücken. Die beiden jungen Ansager Michael Fendt und Benedikt Probst klärten die Zuhörer auf, welche Instrumente in welchen Musikstücken besonders in Erscheinung treten. Bei "Dona Nobis Pacem“ die Trompeten und Flügelhörner, bei "Swinging Flutes“ die Flöte, bei "T-Bone Tricks“ die Posaunen, bei "Driving Test“ die Schlagzeuger und bei der kleinen Gutenacht-Geschichte aus der Schweizer Hauptstadt Bern mit dem Titel "Die Berner Stadtwache“ schließlich Tenorhorn und Bariton. Dirigentin Yvonne Fendt war nach dem Auftritt voll des Lobes über ihre Schützlinge: "Sie haben es gut gemacht. Wenn sie so weitermachen, können sich die Musikkapellen Tafertshofen, Ebershausen und Nattenhausen auf hoffnungsvollen Nachwuchs freuen.“

