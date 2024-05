Werbetafel brennt: Technischer Defekt verursacht Feuer in Nattenhausen

Ein technischer Defekt verursachte das Feuer an einer Werbetafel, das von der Feuerwehr Nattenhausen und Krumbach gelöscht wurde.

Am Dienstagabend gegen 22.40 Uhr ist in Nattenhausen eine Werbetafel in der Nähe der Hauptstraße in Brand geraten. Ursächlich hierfür war laut Polizeibericht wohl ein technischer Defekt der elektronischen Anzeigetafel. Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr von Nattenhausen und Krumbach gelöscht, es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. (AZ)