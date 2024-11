Alkoholdunst: Test bestätigt Verdacht

Seinen Führerschein los ist ein Mann seit gestern in Neuburg. Wie die Polizei mitteilt, kontrollierten Beamte am Sonntagabend in der Straße Am Nußgraben einen 49-jährigen Autofahrer. Die Beamten bemerkten dabei Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert über 1,1 Promille. Daraufhin ordneten die Beamten eine Blutentnahme an, sie untersagten dem Mann die Weiterfahrt und stellten seinen Führerschein sicher. (AZ)

