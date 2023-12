Neuburg an der Kammel

vor 51 Min.

Fast 300 Tagesordnungspunkte arbeitete der Neuburger Marktrat ab

Plus Die Jahresabschlussbilanz in der Marktgemeinde Neuburg fällt positiv aus. Was alles in Angriff genommen wurde im Jahr 2023.

Von Dieter Jehle Artikel anhören Shape

„Wahnsinn was los war, wir haben eine lebendige Marktgemeinde“, freute sich Bürgermeister Markus Dopfer bei der gemeinsamen Jahresabschlusszusammenkunft von Markträten und Gemeindebediensteten. Dopfer ließ das politische und kulturelle Jahr 2023 Revue passieren und deutete Schwerpunkte für 2024 an.

Ein Meilenstein werde die Fertigstellung des Rathausumbaus mit barrierefreiem Zugang sein. Dies soll noch im ersten Quartal des neuen Jahres erfolgen. Intensiv seien auch im Zuge der Dorferneuerung Gespräche mit den Anliegern der Bahnhofstraße geführt worden. „Die Grundstücksgrenzen entsprachen nicht den tatsächlichen Gegebenheiten“, so Dopfer. Im neuen Jahr werde der Entwurf der Straßenraumgestaltung vorgestellt. Der Bau des Radweges im westlichen Mindeltal von Ursberg nach Kemnat könne ebenfalls starten. „Ganz aktuell haben wir jetzt den Förderbescheid erhalten“. Ein wichtiges Thema werde auch die Erweiterung des Kindergartens sein. Planung und einen baldigen Baubeginn habe sich der Rathauschef dick für das neue Jahr vorgemerkt. Ebenfalls erwähnte er die Platzgestaltung an der Staatsstraßenkreuzung in Langenhaslach, Sanierungsmaßnahmen an der Wasserversorgung Edelstetten-Neuburg und an diversen Gemeindestraßen und Wirtschaftswegen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen