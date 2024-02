So sehen die Pläne für das Feuerwehrhaus in Edelstetten aus

Im Neuburger Marktrat gibt es jetzt eine wichtige Weichenstellung. Mit welchen Kosten für das Projekt gerechnet wird.

Das Feuerwehrgerätehaus in Edelstetten kann um zwei Stellplätze erweitert werden. Gab es in der Januarsitzung des Neuburger Marktrates lediglich eine „signalisierende Zustimmung“, so können der Markt Neuburg und die Edelstetter Floriansjünger nun in die Planungsphase gehen. Die Markträte gaben für diesen weiteren Schritt jetzt „grünes Licht“.

Neben der Planung wird parallel geprüft, ob der Anbau mit oder ohne staatliche Förderung vonstattengehen soll. „Letztendlich wird die wirtschaftlichere Variante ausschlaggebend sein“, so Bürgermeister Markus Dopfer. Marktrat Klaus Jekle sicherte eine große Eigenleistung der Edelstetter Feuerwehrleute zu. Im Dorf gebe es einige Handwerker für die einzelnen Gewerke, insbesondere könnten die Rohbauarbeiten ehrenamtlich erfolgen. Summa summarum werde laut Jekle das Dorf Edelstetten durch diesen Anbau gewinnen.

Nach dem Anbau gibt es künftig drei Stellplätze

Bereits seit längerer Zeit hegte die Feuerwehr Edelstetten den Wunsch, für den bereits vorhandenen Anhänger und einen später zu beschaffenden Mannschaftstransportwagen an das Feuerwehrgerätehaus anzubauen. Das künftige „Mittlere Löschfahrzeug“ finde zwar in dem bestehenden Gerätehaus Platz, aufgrund der beengten Verhältnisse können die gültigen Unfallverhütungsvorschriften aber nicht umgesetzt werden. Nach dem Anbau sind es künftig drei Stellplätze. Vorgesehen sind zudem nach Geschlechtern getrennte separate Umkleidemöglichkeiten sowie eine zusätzliche Lagerfläche.

Das Feuerwehrgerätehaus soll in Richtung der Fürst-Esterhazy-Straße verlängert werden und die Ein- und Ausfahrt künftig in Richtung Haselbach erfolgen. Ebenso wird auf diese Seite der Eingang verlegt. Das Projekt wurde bereits mit den Feuerwehrexperten des Marktes Neuburg, insbesondere mit dem Feuerwehrbeauftragten Max Hildebrand sowie den Markträten Klaus Jekle, Bernhard Sonner und Johannes Huber sowie mit Bürgermeister Markus Dopfer besprochen.

Welche Rolle die Förderrichtlinien spielen

Bei entsprechender Eigenleistung wird mit Investitionen von rund 220.000 Euro gerechnet. Kreisbrandrat wie auch die Regierung von Schwaben könnten sich laut Rathauschef Dopfer eine Förderung des Erweiterungsbaus vorstellen. Allerdings sei dann der Bau entsprechend der Förderrichtlinien durchzuführen. Dazu gehören unter anderem eine Schwarz-Weiß-Trennung und der Einbau einer Unisex-Dusche.

Bei der “Schwarz-Weiß-Trennung” wird die persönliche Schutzausrüstung von Feuerwehrangehörigen von der Privatkleidung getrennt und so Kontaminationen vermieden. Die verschmutzte Einsatzkleidung wird im Schwarzbereich abgelegt, während die Umkleide-, Wasch- und Toilettenräume im Weißbereich eingerichtet sind. Details werden mit der Regierung von Schwaben erörtert, hieß es in der Sitzung. „Sobald die entsprechenden Voraussetzungen geklärt sind, zeichnet sich ab, ob wir den Anbau ohne oder mit Förderung durchziehen“, so Dopfer. Positiver Nebeneffekt sei, dass gegebenenfalls der Musikverein im Dachraum eine neue Heimat erhält. „Die alte Schule könnte dann für andere Zwecke zur Verfügung stehen“, so Marktrat Bernhard Sonner.