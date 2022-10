Strom für 2000 Haushalte: Bekommt Neuburg einen Solarpark?

Der Marktrat Neuburg diskutiert über einen Solarpark, den eine Jettinger Firma westlich von Erisweiler errichten will. Was die Räte sagen.

Freiflächenphotovoltaikanlagen sind in Neuburg grundsätzlich erwünscht. "Die Errichtung von Solarparks muss jedoch in einem geordneten Rahmen ablaufen“, sagte Bürgermeister Markus Dopfer. Die Firma Vento ludens aus Jettingen möchte auf zwei bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen westlich von Erisweiler in der Gesamtgröße von knapp zwölf Hektar solche Energieerzeugungsanlagen errichten.

Laut dem Neuburger Rathauschef habe zuletzt hinsichtlich solcher Anfragen "Funkstille" geherrscht. "Innerhalb kürzester Zeit sind jetzt drei Anfragen eingegangen", sagte Dopfer. Die Anfrage der Jettinger Firma falle in die Förderkategorie "Acker- und Grünlandflächen in benachteiligten Gebieten". "Neuburg gilt als benachteiligter Raum, dort sind alle landwirtschaftlichen Flächen für Solarparks förderfähig", sagte Projektleiter Markus Hölzl von Vento ludens. Sollte sich der Markt Neuburg positiv entscheiden, so müsste der Flächennutzungsplan geändert und ein Bebauungsplan aufgestellt werden.

Eine Mitfinanzierung durch die Bürger ist nicht ausgeschlossen

Die Anlage wäre auf eine Leistung von zehn Megawatt ausgerichtet. "Dann können rund 2000 Drei- bis Vierpersonenhaushalte mit regenerativer Energie versorgt werden", sagte Hölzl. Dies entspreche in etwa 2000 Dachanlagen von Einfamilienhäusern. Die jährliche CO₂-Einsparung liege bei 4350 Tonnen. Die Anlage würde so installiert, dass zwischen den Modulreihen Gras wachse und sich Kleintiere bewegen können. Maximal ein Prozent der Flächen werde versiegelt. Rund 70 Prozent der Gewerbesteuer verbleibe in Neuburg, der Rest gehe an die Firmensitzgemeinde. Eine Mitfinanzierung der Anlage durch interessierte Bürger schloss Hölzl nicht aus.

Hubert Gaa bedauerte, dass weitere landwirtschaftliche Flächen verloren gingen und das Kammeltal als Kultur- und Landschaftsraum Beeinträchtigungen erfahre. "Wir haben bereits für das Gewerbegebiet elf Hektar beste landwirtschaftliche Flächen geopfert", untermauerte Otto Bader die Bedenken seines Ratskollegen. Er bemängelte, dass 30 Prozent der Gewerbesteuer dann nach Jettingen flössen. Einschnitte in das Landschaftsbild verschwieg Hölzl nicht. "Wir können die Anlage nicht unsichtbar machen, aber entsprechend eingrünen und einen Beitrag zur Artenvielfalt leisten." Klaus Jekle sprach sich für einen Energiemix aus. "Wir müssen aber einen Rahmen festlegen, wo, was und in welcher Größe wir wollen", sagte Jekle. Dies unterstützte Helmut Komm: "Am Ende dürfen wir nicht von solchen Parks eingekesselt sein."

Der Standort bleibt in der Diskussion

Für Willi Botzenhart sind dagegen in allen Ortsteilen noch genügend Dachflächen für Photovoltaikanlagen vorhanden. Erst dann solle man Freiflächen nutzen. Im Gegensatz zum Gewerbegebiet stellte er fest, dass hier keine Arbeitsplätze geschaffen würden. Bürgermeister Markus Dopfer zog am Ende ein positives Fazit. "Wir können einen Beitrag zu mehr Klimaschutz und zum Gelingen der Energiewende leisten." Er möchte das Thema in einer der nächsten Sitzungen weiter vertiefen und klären, wo der Markt Neuburg endgültig Flächen für einen Solarpark ausweist. Der Standort westlich von Erisweiler bleibe weiter in der Diskussion. Mit der Vorgehensweise des Rathauschefs zeigten sich die Markträte einverstanden.

