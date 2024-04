Neuburg

Marktrat billigt Planänderung für Solarpark Erisweiler

Plus Der Flächennutzungsplan für den Solarpark nimmt eine weitere Hürde im Marktratsgremium. Auch ums Bauen in Wattenweiler und Neuburg ging es.

Von Dieter Jehle

Ungewöhnlicher Tag, diesmal Mittwoch, ungewöhnlicher Zeitpunkt, diesmal 18.30 Uhr und ungewöhnliche Dauer, rund dreieinhalb Stunden. Die jüngste Sitzung des Neuburger Marktgemeinderates hatte es in sich. In öffentlicher Beratung hatten die Markträte den Haushalt verabschiedet, sich intensiv mit vier Bauleitplanungen befasst, die Planungen für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Edelstetten abgesegnet und die örtlichen Vereine mit Zuschüssen bedacht.

Die Luft im Sitzungssaal des Rathauses wurde im Laufe des Abends „dicker“, hin und wieder mussten die Fenster geöffnet werden. Um kurz vor zehn Uhr zeigte Bürgermeister Markus Dopfer Erbarmen. Er genehmigte nach intensiver öffentlicher Beratung die ersehnte „Zigarettenpause“, bevor es nicht öffentlich weiterging.

