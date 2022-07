Wie Neuburg die Wasserversorgung sicherstellen will

Plus Einen Engpass beim Wasser in Neuburg gibt es laut Bürgermeister Dopfer zwar nicht, Vorkehrungen für die Wasserversorgungsanlage werden trotzdem getroffen.

„Wasser ist ein Lebensmittel“, betonte Bürgermeister Markus Dopfer in der Sitzung des Marktgemeinderates. Zuletzt gab es aufgrund der tropischen Temperaturen geringfügige Probleme bei der Wasserversorgung für die Ortsteile Edelstetten und Neuburg. „Aktuell haben wir aber keinen Engpass“, beruhigte Dopfer.