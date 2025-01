BLSV-Kreis Günzburg ehrt Ehrenamtliche und Sponsoren

Den Neujahrsempfang im Gasthaus Munding in Krumbach nahm Philipp Rauner, neuer Vorsitzender des Bayerischen Landessportverbandes, Kreis Günzburg, zum Anlass für ein Rund-um-Dankeschön an seine ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen in der Vorstandschaft samt der ebenfalls ehrenamtlich Tätigen in der Sportplatz-Pflegegemeinschaft. Nur durch deren vorbildliches Engagement, so Rauner, sei es möglich gewesen, die Aufgaben und Veranstaltungen des letzten Jahres reibungslos zu bewältigen und über die Bühne zu bringen.

