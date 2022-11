Niederraunau

Der Veteranenverein Niederraunau feiert 150-jähriges Jubiläum

Plus Zum 150-Jährigen Bestehen des Veteranenvereins Niederraunau geht der Blick in die Zukunft. Dabei steht besonders das Miteinander im Fokus.

Von Klemens Funk Artikel anhören Shape

Der Veteranenverein Nieder- und Hohenraunau legte sein Gründungsjubiläum absichtlich zusammen mit dem Opfergedenken am Vorabend des Volkstrauertages. In den letzten Jahren hatten sich die zweifelnden Stimmen gemehrt, ob es die Erinnerungen an das Inferno von Krieg und Gewaltherrschaft, verbunden mit dem Gedenken der Millionen von Todesopfern, überhaupt noch brauche. Der Verein sieht dies eng verbunden mit gesellschaftlicher Verantwortung.

