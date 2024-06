Züge fahren nach dem Hochwasser nicht: Schüler kommen nicht in die Schule

Diesmal ist es höhere Gewalt: Aufgrund unterspülter Gleise kann die Mittelschwabenbahn nicht fahren. Auch der Ersatzverkehr gestaltet sich im Kreis Günzburg schwierig.

Sie ist eine kleine Bahnstrecke, aber unbedeutend ist sie nicht, die Mittelschwabenbahn zwischen Mindelheim und Günzburg mit dem wichtigen Zwischenhalt in Krumbach. Das hat man gemerkt beim Bahnstreik und auch einmal bei einem plötzlichen Fahrzeugausfall in der Vergangenheit. Jetzt sind nach dem Jahrhunderthochwasser im Landkreis Günzburg die Gleise der Strecke unterspült und von Günzburg fahren keine Züge mehr in Richtung Krumbach und umgekehrt. Betroffen sind davon Pendlerinnen und Pendler, die nach Ulm müssen, aber auch Schülerinnen und Schüler, die in Krumbach in die Schule gehen.

Schulkinder in Aletshausen und Niederraunau wurden vom Ersatzverkehr nicht mitgenommen

Am Montag, dem ersten Schultag nach den Pfingstferien und dem ersten Tag nach dem Hochwasser, haperte es offenbar noch mit dem Transport der Schulkinder zu ihren Bildungseinrichtungen. "Am Montag waren es 120, die nicht in die Schule kommen konnten. Das lag nicht nur an der Bahn, sondern auch an noch gesperrten Straßen", erklärt der Direktor des Simpert-Kraemer-Gymnasiums, Norbert Rehfuß. Offenbar habe es am Montag einen Notverkehr gegeben, der Kinder aus Pfaffenhausen nach Krumbach in die Schule gebracht habe. Jedoch habe dieser nicht die anderen Wartenden aus Richtung Süden, nämlich aus Aletshausen und Niederraunau, mitgenommen. Er habe selber mal getestet, wie man informiert werde von der Bahn als Reisender. So erhalte man die Auskunft, dass ein Schienenersatzverkehr eingerichtet sei. Dann habe er sich telefonisch nach den Fahrtzeiten des Schienenersatzverkehrs erkundigt. Als Antwort habe er erhalten, dass man diese Information mit dem Schienenersatzverkehr nicht zu ernst nehmen solle und es sich lediglich um eine Willensbekundung der Bahn handle. "Das ist echt kein Zustand", sagt er fassungslos. Man habe das Problem bereits einmal beim Bahnstreik gehabt. "Spätestens seit den Corona-Erfahrungen ist klar, dass jeglicher Präsenzunterricht am wertvollsten ist gegenüber irgendeinem Streaming-Unterrichtsangebot", so Rehfuß. Daher habe man die Eltern gebeten, möglichst ihre Kinder selbst in die Schule zu bringen. Es fänden ja auch Kolloquien fürs Abitur statt. Dafür seien aber alle Schülerinnen und Schüler zu den Terminen erschienen. Mit wieder funktionierenden Straßenverbindungen nach dem Hochwasser werde es auch täglich besser, so Rehfuß.

Rektor Rudolf Kögler von der Staatlichen Realschule Krumbach berichtete von zwischen 30 und 40 Schülerinnen und Schülern, die von Norden her mit der Bahn zur Haltestelle "Krumbach Schule" kämen. Ein Schienenersatzverkehr funktioniere offenbar nicht. Auch er habe die Eltern um Fahrdienste für ihre Kinder zur Schule gebeten. Beide Schulleiter berichten, dass die Bahn die Schulen nicht über die Zugausfälle unterrichtet hätte.

Eine Ukrainerin sucht den Schienenersatzverkehr am Bahnhof Krumbach

Am Bahnhof Krumbach sind auf dem Ruhegleis vier Zugteile abgestellt. Die Leuchtschrift der Fahrgastinformation verkündet: "Die Strecke Mindelheim–Günzburg wurde infolge Hochwassers gesperrt. Es besteht Ersatzverkehr mit Bus. RB 78 nach Mindelheim fällt aus. Grund dafür sind witterungsbedingte Störungen. Wir bitten um Entschuldigung." Eine ukrainische Frau irrt umher. Sie will nach Günzburg. Wo der Ersatzbus dorthin abfährt, ist als Information am Bahnhof nicht zu finden, geschweige denn, wann. Auch die Reporterin kann ihr nicht weiterhelfen. Im DB-Navigator steht nur "Verbindung fällt aus" und beim Drücken auf den Infoknopf: "Halt entfällt". Weitere Informationen sind nicht verfügbar.

Offenbar ist die Bahn derzeit dabei, Schienenersatzverkehr für die Mittelschwabenbahn zu organisieren. Das war aus der Logistikbranche am Mittwoch zu erfahren. Die Bahn antwortete bis Redaktionsschluss nicht auf unsere Anfrage zum Thema Mittelschwabenbahn.

Lesen Sie dazu auch