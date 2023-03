Philipp Dreher war ein Mann der Tat und des Ehrenamts

Philipp Dreher starb zwei Tage nach seinem 98. Geburtstag. Warum der engagierte Musiker und Unternehmer acht Jahrzehnte ein „zweites Leben“ führte.

Es war am 11. September 1944 morgens gegen 9 Uhr, als der 19-jährige Philipp Dreher mit seinem Leben erstmals abgeschlossen hatte. Als Mitglied eines Spähtrupps wurde er von einer englischen Maschinengewehr-Garbe getroffen und lag schwer verletzt auf einem belgischen Rübenacker, ohne Hoffnung gefunden zu werden. Zwei Kugeln hatten sein linkes Bein unterhalb des Knies durchschlagen, sein linker Oberarm hing nach einem Durchschuss völlig gefühllos und gebrochen herunter und an der rechten Brustseite zeigte sich von einem Streifschuss eine stark blutende Wunde. Später erinnert er sich: „Ich machte mich zum Sterben fertig - und fiel in eine tiefe Ohnmacht.“ Zwei Stunden später, seine Uhr war noch intakt, erwachte er unter großen Schmerzen und doch war sein erster Gedanke: „Philipp, du bist noch nicht ausgeblutet, also wird auch nicht gestorben.“

Seine weiteren Gedanken wurden von einem erneuten Schlaf unterbrochen, von dem er erst abends erwachte. Wieder war er sich im Klaren: „Ich muss etwas tun, denn Sterben will ich noch nicht.“ Er richtete sich etwas auf und sah, dass in etwa 50 Meter Entfernung ein Haus stand. Unter großen Schmerzen zog er sich auf einen Feldweg hinaus, der zu dem Gebäude führte. Bis er sich zum Vorgarten des Hauses „gerobbt“ hatte, war es bereits dunkel. Außerdem war er mit seiner Kraft am Ende und blieb neben einem kleinen Heuhaufen liegen bis zum anderen Morgen, bevor ihn der Hausbesitzer weckte. Dieser übergab ihn zwei englischen Soldaten. Sie holten einige Sanitäter, die mit der Erstversorgung begannen und das Bein mit zwei Zaunlatten und einem starken Strick schienten. Zwei Tage später wurde der Verwundete ins Lazarett im nahen Brüssel gebracht, wo ihm die Ärzte das Bein unterhalb des Knies amputierten.

Jetzt ist Philipp Dreher zwei Tage nach seinem 98. Geburtstag, den er noch im Kreis seiner Familie mit einem Gläschen Wein feierte, friedlich eingeschlafen. Dazwischen liegen acht Jahrzehnte eines bewegten, interessanten und erfolgreichen Lebens, die zeigen dass sich sein Lebenswille auf dem belgischen Schlachtfeld gelohnt hat. Ein Beweis dafür ist auch der Einsatz in seinem beruflichen Werdegang und noch mehr für die Allgemeinheit. Von dieser ehrenamtlichen und erfolgreichen Tätigkeit profitierten im besonderen die Musik im Tisogau, dem Bezirk 11 des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM), das Wiesenbacher Vereinsleben und die Günztal-Senioren, was ihn im ganzen mittelschwäbischen Raum zu einer bekannten, beliebten und geachteten Persönlichkeit werden ließ, die vielen unvergessen bleiben wird.

Philipp Dreher ist in Oberbleichen geboren

Geboren ist Philipp Dreher in Oberbleichen, begann nach dem Besuch der Volksschule eine Lehre als Bauschlosser, beendete diese wegen der Kriegswirren als Landmaschinenmechaniker, wurde 1943 in den Arbeitsdienst gerufen, durchlief eine Weiterbildung bei der Luftwaffe und kam schließlich ein Jahr später kurz vor der alliierten Invasion zum Fronteinsatz in Nordfrankreich. Nach seiner schweren Verletzung wenige Monate später wurde er per Schiff nach England verfrachtet und in ein Gefangenenlazarett in Glasgow verlegt. Erst später erfuhr er, dass er zusammen mit vielen Bein- und Arm-Amputierten zu den „Auserwählten“ gehörte, die gegen in Deutschland gefangene englische Soldaten ausgetauscht werden sollten. Seine Odyssee führte ihn mit anderen Kameraden per Lkw nach London und danach mit dem Schiff an Frankreich, Portugal, Spanien vorbei bis nach Marseille. Per Zug ging es weiter durch die Schweiz nach Stuttgart, Günzburg und Krumbach, wo er sich laut Marschbefehl im damaligen Englischen Institut (heute Berufsfachschule für Musik) zu melden hatte. Am 5. Februar 1944 war er wieder in der Heimat.

Zweiter Weltkrieg Kriegsende Dreher Frankreich Philipp Dreher 1944 als Kradmelder nahe der Atlantikküste in Nordfrankreich - kurz vor der alliierten Invasion in der Normandie. Einige Wochen später wurde er schwer verwundet und verlor ein Bein. Foto: Sammlung Dreher

Sieben Jahre später ersteigerte Philipp Dreher eine ehemalige Schmiede in Oberegg, baute diese zu einer Landmaschinen-Reparaturwerkstätte aus und erweiterte sie 1961 zum Fachbetrieb für Metallverarbeitung mit Schwerpunkt Lasern, Stanzen und Fräsen. 1994 übergab er den Betrieb mit 25 Mitarbeitern an den Sohn Philipp. 50 Lehrlinge wurden zu seiner Zeit in der sich mehrmals vergrößernden Firma ausgebildet und so wundert es nicht, dass er sein Wissen und Können in vielen Jahren als Lehrlingswart sowie Vorsitzender des Gesellen- und Meister-Prüfungsausschusses in der Landmaschinen-Innung dem Berufsnachwuchs weiter vermittelte.

Philipp Dreher engagierte sich in mehreren Musikvereinen

Seine Hobbys waren die Musik und das dörfliche Vereinsleben. Zum Ausdruck kommt dies als Gründungsvorsitzender des Musik-, Theater- und Schützenvereins Bleichen, Gründungsvorstand des Musikvereins Wiesenbach und stellvertretender Vorsitzender des ASM-Bezirks 11 (Tisogau). Unter seiner „Dienstzeit“ fanden in Wiesenbach drei große Musikfeste statt und auch die Freundschaften mit der Bürgerkapelle Eppan/Südtirol und Stadtkapelle Kirchdorf/Österreich sind seiner Initiative zu verdanken. 35 Jahre lang war er außerdem Präsident der insgesamt 18 Mitglieder der Vereinegemeinschaft in den drei Ortsteilen und erreichte damit, dass die Veranstaltungstermine jeweils vorzeitig abgeklärt wurden. Eine große Hilfe und wertvolle Stütze für die Günztal-Senioren war Philipp Dreher zwölf Jahre lang als Vorsitzender und bis zuletzt auch als aktiver Programmgestalter.

Als Krönung für diese besonderen Verdienste als Unternehmer und im Ehrenamt (er war auch zwölf Jahre Gemeinderat in Oberegg) wurde ihm 1991 das Bundesverdienstkreuz verliehen. Hinzu kamen mehrere Ernennungen zum Ehrenvorsitzenden und Ehrenpräsidenten bei den Wiesenbacher Vereinen sowie zahlreiche Auszeichnungen und Urkunden für seinen Einsatz und sein Wirken im musikalischen und dörflichen Bereich.