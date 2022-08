Obergessertshausen

12:00 Uhr

Besseres Licht beim Fußballspielen - und dabei Energie gespart

Plus Besseres Licht beim Fußballspielen und zudem enormes Einsparungspotenzial beim zukünftigen Energieverbrauch: Das sind durchweg positive Perspektiven für den Sportverein Obergessertshausen-Aichen, der bereits im März seine Flutlichtanlage umrüsten ließ - und jetzt laut der Firma über eine der modernsten Flutlichtanlagen in ganz Deutschland verfügt.

Die Umrüstung der inzwischen in die Jahre gekommenen Flutlichtanlage wurde in nur wenigen Tagen abgeschlossen und stellt dem rund 450 Mitglieder starken Verein auf dem Trainingsplatz ein helleres, energiesparendes und dimmbares Licht zur Verfügung. Durch die hohe Einsparung an Energiekosten gab es Fördermittel seitens des Bundesumweltministeriums über die Zukunft – Umwelt – Gesellschaft (ZUG) und den Bayerischen Landessportverband (BLSV). Die Anlage kostete rund 30.000 Euro und Fördergeld gab es für 90 Prozent der Kosten. "Da hatten wir Glück", sagt Fußballabteilungsleiter Julian Walter vom SVO. Nicht jeder Verein erhalte die gleichen Fördersätze. Durch die Energieeinsparung wird sich die Restinvestition seitens des Vereins in nur wenigen Jahren amortisieren.

