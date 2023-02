Lisa Doll gibt ihr Konzertdebüt beim MV Oberrohr

Die Musikvereinigung Oberrohr hat beim Konzert von Böhmisch bis Modern einiges im Gepäck. Am Dirigentenstab gab es einen Wechsel.

Nach dreijähriger Zwangspause durften die Oberrohrer Musiker ihre Gäste wieder bei ihrem Jahreskonzert willkommen heißen und mit stimmungsvoller Blasmusik unterhalten. Dabei bewiesen sie, dass das Herz ihrer neuen Dirigentin nicht nur „böhmisch-katholisch“ schlägt, sondern auch für moderne Klänge offen ist.

Zunächst gestaltete die Jugendkapelle aus Münsterhausen den Auftakt des Konzerts. Mit „Pirates oft he Carribean“, „Shotgun“, „You´ll be in my heart“ und „The Wellerman“ durften die jungen Musikantinnen und Musikanten mit ihrem Dirigenten Daniel Hack ihr Können unter Beweis stellen.

Den Startschuss für den zweiten Teil des Abends gab die neue Dirigentin Lisa Doll mit dem beliebten Konzertmarsch „Die Sonne geht auf“, bei dem sich alle Register mit strahlenden Klängen dem Publikum präsentieren durften. Freudestrahlend durfte auch der Erste Vorsitzende Philipp Kunz rund 140 Zuhörer im gut gefüllten und herrlich geschmückten Ringeisensaal in Ursberg willkommen heißen und sich für das rege Interesse bedanken.

Mit der „Fernweh Polka“, der „Rozmarna“, „Aufwind“ und „Im Bräustüberl“ bekamen die Zuhörer im ersten Block von der Musikvereinigung einen zünftigen Start serviert, den der gefühlvolle Walzer „Ewig vereint“ aus dem Repertoire der Kapelle Blechverrückt charmant abrundete.

Auf eine Bergtour der besonderen Art entführten Elisa Kreye und Philipp Riederle die Zuhörer mit ihrer Ansage zur „Almtaler Polka“, einer vertonten Wanderung mit allen Strapazen und Annehmlichkeiten eines solchen Ausfluges. Im Anschluss durfte sich das Publikum zurücklehnen, die Augen schließen und zur emotionalen Ballade „My Dream“ die Gedanken schweifen lassen. Manuel Baur entführte die Zuhörer mit seinem Flügelhorn auf eine Traumreise.

Musiker wurden beim MV Oberrohr geehrt

Nach einer wohlverdienten Stärkung wurden die Gäste mit der „Bierbua Polka“ und dem Walzer „Böhmisch-Katholisch“ wieder an ihren Plätzen begrüßt, bevor Bettina Prestele im Namen des Allgäu-Schwäbischen-Musikbundes (ASM) langjährige und verdiente Musikantinnen und Musikanten ehren durfte. Im besonderen bedankte sich der Verein bei Flügelhornist Markus März für 40 Jahre aktive Tätigkeit. Für das Bestehen der Bläserprüfungen in D1 und D2 durften Nina Böck und Philipp Riederle die Abzeichen in Bronze beziehungsweise Silber in Empfang nehmen und voller Stolz an ihre Musikertracht heften. Neben der musikalischen Leistung galt es auch die Vereinsarbeit im Hintergrund zu würdigen, weshalb Jörg Tonn (Kassier), Kilian Erdle (Dirigent) und Philipp Kunz (Erster Vorsitzender) für ihr unermüdliches Engagement in den letzten zehn Jahren geehrt wurden. Den Musikanten erschien es ein besonderes Anliegen, sich mit einer neu gedichteten Version des Liedes „Dankeschön“ für Kunz´ außergewöhnlichen Einsatz an der Spitze des Vereins zu bedanken.

Der „Gamsgebirg Marsch“ und die wuchtige „Archivisten Polka“ setzten den Abend in böhmisch-mährischer Tradition fort, ehe Lisa Streicher mit ihrer Posaune noch ein besonderes Highlight präsentieren durfte. „The Story“ wurde in den letzten Jahren von zahlreichen Blasmusikformationen gecovert und erfreut sich bei Musikern und Hörern größter Beliebtheit. So konnte die junge Posaunistin den Zuhörern diese Geschichte voller Gefühl erzählen und bereits vorab einen guten Heimweg wünschen.

Das Publikum allerdings wollte diesen Abend noch nicht beendet sehen und forderte eine Zugabe, die der MVO auch nicht schuldig blieb. Mit „Eine letzte Runde“ wollten sich die Musikanten schließlich bei ihrem früheren Dirigenten Kilian Erdle bedanken. Dieser hatte den Taktstock im Herbst 2022 nach zehn Jahren als musikalischer Leiter an Lisa Doll abgegeben, die mit diesem Konzert ihr Debüt feiern durfte. (AZ)