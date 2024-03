Pfarrer Konrad Bestle aus Oberrohr kehrt aus dem Vatikan zurück

Plus 2023 wurde Konrad Bestle Rektor des Campo Santo Teutonico in Rom. Warum er nach einem Jahr seine Tätigkeiten als Leiter des deutschen Friedhofs beendet.

Noch verbringt Konrad Bestle die letzten Tage seiner Amtszeit in Rom. Doch schon bald nimmt er Abschied vom Campo Santo Teutonico. Abschied von der mit hohen Mauern umschlossenen Anlage, in deren Mitte sich ein Friedhof erstreckt, zu dem nur deutschsprachige Besucher Zugang haben. Ein Friedhof, der einer grünen Oase gleicht. Aus dem Grund, da dessen Grabsteine und Grabmäler von Bäumen und Palmen, von Efeu und anderen grünen Pflanzen umgeben sind, die ihm seine besondere Stimmung, eine Stimmung der Stille, des Friedens und der Erholung, verleihen.

Etwas mehr als ein Jahr lang war Bestle Rektor über den Campo Santo Teutonico, über die Erzbruderschaft und über das Priesterkolleg. Doch nach Ostern verlässt der 39-jährige Pfarrer den Friedhof des Vatikans für deutschsprachige Verstorbene, der sich genau genommen vor den Grenzmauern des Heiligen Stuhls befindet. Er ist also nicht auf vatikanischem, sondern italienischem Boden und somit exterritoriales Gebiet.