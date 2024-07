Die Herzgruppe wandert nach Waldreichenbach

Ziel der diesjährigen Wanderung der Herzsportgruppe war die St. Leonhards Kapelle in Waldreichenbach. Die Teilnehmer trafen sich hierzu am Parkplatz der Berufsschulturnhalle um in Fahrgemeinschaften nach Christertshofen zu fahren. Von hier aus gingen die mehr als 50 TN zu Fuß nach Waldreichenbach. Vorbei am Fuggerschen Forsthaus ging es hoch zur St. Leonhards Kapelle. Hier zitierte Annemarie Harder aus einem Buch der Pfarrgemeinschaft Buch über die Entstehung und die Gestaltung des Innenraumes der Kapelle. Nach einem gemeinsamen Foto der Gruppe führte die Strecke wieder zurück nach Christertshofen zu einer gemütlichen Einkehr

Peter Bauer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Waldreichenbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Herzsportgruppe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis