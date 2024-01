In einer Gaststätte in Premach geraten Fritteusen in Brand

Das Feuer griff auf weitere Fritteusen über, es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Feuerwehren verhindern Übergreifen der Flammen auf das Gebäude.

Zu einem Brand kam es am Dienstag, gegen 22.30 Uhr in der Küche einer Gaststätte in Premach. Dort entzündete sich laut Bericht der Polizei an einer Fritteuse ein offenes Feuer. Trotz des Einsatzes einer Löschdecke konnte der Gastwirt die Flammen zunächst nicht unter Kontrolle bringen. Das Feuer griff auf weitere Fritteusen über, weshalb es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Da die Situation zunächst unklar war und ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden neben der Ortsfeuerwehr auch die umliegenden Feuerwehren alarmiert. Der Brand konnte, wie die Polizei weiter in ihrem Bericht schreibt, dann aber letztendlich schnell unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindert werden. Letztendlich entstand durch den Rauch und an den Fritteusen ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Zu einer unmittelbaren Gefährdung anwesender Personen kam es nicht. (AZ)