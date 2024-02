Thannhausen

vor 32 Min.

Im Bruckschmied in Thannhausen eröffnet bald eine Eisdiele

Der Bruckschmied in Thannhausen, ein Gebäude aus dem Jahr 1860, wird saniert und zum Teil neu gebaut. Hier entstehen im Herzen von Thannhausen an der Mindel elf Wohnungen, eine Eisdiele und ein Architekturbüro.

Von Annegret Döring

Das Richtfest war bereits im Herbst, Ende Oktober, und mit dem nahenden Frühling nimmt ein Wohn- und Gewerbeprojekt in Thannhausen immer mehr Gestalt an: Das ortsbildprägende lange Gebäude des Bruckschmieds an der Mindelbrücke in der Christoph-von-Schmid-Straße wird neben elf Wohnungen und einem Architekturbüro auch bald eine Eisdiele beherbergen. Die Redaktion erfuhr mehr bei einem Baustellenbesuch.

Architektin führt durch den Rohbau in Thannhausen

Architektin und stellvertretende Landrätin Monika Wiesmüller-Schwab führt durchs Gebäude, in dem bereits die Fenster eingesetzt sind und der Estrich erstellt ist. "Wir sind in der Aufheizphase des Bodens, damit bald der Bodenbelag gelegt werden kann", erklärt sie im Erdgeschoss im hellen Gastraum der künftigen Eisdiele. Ein Pächter sei bereits gefunden und im Mai können hier die ersten Eiskugeln hergestellt und geschleckt werden. Auch eine Außenbewirtung soll auf einer Südterrasse stattfinden und eventuell auch auf dem Gehweg. Durch ein großes Eisausgabefenster soll es das Eis auch im Straßenverkauf zum Mitnehmen geben.

