Geldbeutel in Seifertshofen: Fremde EC-Karte zum Einkaufen benutzt

Seine Geldbörse hat ein Mann verloren in einer Gaststätte in Seifertshofen. Ein unbekannter Finder nutzte das gleich für sich aus.

Von einem EC-Karten-Missbrauch berichtet die Krumbacher Polizei. Demnach erstattete am Montag ein 38-jähriger Mann bei der Polizeiinspektion Krumbach Anzeige wegen des Delikts. Der Geschädigte vermutet, dass er seine Geldbörse auf dem Parkplatz einer Gaststätte in Seifertshofen verloren hatte und diese dann von einem unbekannten Finder behalten wurde. Als er seine EC-Karte bei der Bank sperren ließ, bemerkte er, dass bereits mehrere Transaktionen mit der entwendeten Karte getätigt worden waren, so die Polizei. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 100 Euro. (AZ)