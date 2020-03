04.03.2020

Am roten Faden

Warum Raunau II erneut verliert

Wie ein roter Faden zieht sich das Spielbild der Bezirksoberliga-Handballer des TSV Niederraunau durch die ganze Saison. Diesmal trat die Mannschaft beim Tabellenzweiten TSV Haunstetten II an. Mehr als ein Drittel der Spielzeit hielt das Schlusslicht stark dagegen, dann setzte sich der Favorit mehr und mehr durch. Am Ende stand aus Sicht der Mittelschwaben ein sehr klares 25:37 (13:17). Es war Saison-Niederlage 17 für den punktlosen und inzwischen auch rechnerisch abgestiegenen Tabellenletzten.

In der ersten Hälfte konnte Raunau Zwo durch eine geschlossene Mannschaftsleistung sehr gut dagegen halten und so stand es in der 22. Minute unentschieden 10:10. Das positive Resultat verdankte der Gast unter anderem dem sehr gut haltenden Torwart Benedikt Fetschele, der reihenweise freie Würfen parierte.

Allerdings merkte man früh, dass die Kräfte nachließen. Dies lag auch daran, dass Niederraunau II nur mit zwölf Mann vor Ort war und so die Wechselmöglichkeiten begrenzt waren. Den Start der zweiten Hälfte verschliefen die Jungs aus Mittelschwaben dann komplett. Die Abwehr stand nicht mehr stabil und vorne wurden viele gute Chancen vergeben. In der 40. Minute stand es durch zwei schnelle Tore von Vincenz Hegenbart, der sich an diesem Tag mit acht Toren als bester Werfer der Raunauer auszeichnete, dennoch nur 17:22. Aber eine direkt folgende (und aus Raunauer Sicht fragwürdige) Rote Karte gegen seinen Bruder Moritz Hegenbart sorgte für den entscheidenden Bruch in der Abwehr.

Die nicht ganz neue Erkenntnis: Niederraunau II kann Handball spielen. Aber aufgrund des Verletzungspechs konnte die Mannschaft noch keine zwei Spiele mit dem gleichen Kader bestreiten und so ist ein perfektes Zusammenspiel einfach nicht möglich. (zg)

TSV Niederraunau II Fetschele, Böck; M. Hegenbart, Hammer (1), Gutmann (6/1), Sauter (1), V. Hegenbart (8), Blösch (1), Mayer (1), Bonk (3), Rothermel (4)

