13.03.2020

Balzhausen siegt im Gauderby

Bezirksligisten müssen bis zum letzten Wettkampf um Auf- oder Abstieg zittern

Ein spannendes Krumbacher Gauderby gab es in freundschaftlicher Atmosphäre in der Luftpistole-Bezirksliga. Das Schlusslicht der Tabelle in der Gruppe sieben, die Schlossbergschützen aus Aletshausen, empfingen die Zweitplatzierten Schützenblut Balzhausen. Dabei wurden zwei Duelle knapp entschieden. Nur um einen Ring trotzte Josef Bestler von der Heimmannschaft seinem Gegner Franz Mair den Duellsieg ab (348:347). Balzhausens Tobias Bader hatte großen Respekt vor seinem Gegenüber aus Aletshausen: „Daniel Bestler war wie immer sehr stark“, so Bader. Dennoch verloren die Schlossbergschützen den Punkt nur mit 360:362. Vladut Dirlosan, die Nummer eins von Schützenblut, zeigte sich mit gewohnter Souveränität. Sein Duellgegner Josef Maisch hatte erneut einen schlechten Tag erwischt. So ging der Punkt mit 362:339 nach Balzhausen. Dirlosans Mannschaftskamerad Thomas Kirschenhofer hatte in seinem Duell ebenfalls keine Schwierigkeiten. Er gewann mit 359:347 gegen Martin Lutzenberger. So ging der Wettkampf mit 3:1 an Balzhausen.

In der Tabelle blieb dadurch alles beim Alten. Somit wird erst der kommende und letzte Wettkampf der Saison darüber entscheiden, ob Aletshausen die Klasse hält oder absteigt. Dennoch waren die favorisierten Gäste beeindruckt von den Gastgebern. „Wir freuen uns schon auf den nächsten Kampf gegen diese Mannschaft“, sagte Tobias Bader. Der Aletshauser Schütze Daniel Bestler bilanzierte: „Das Gauderby war wie immer ein voller Erfolg für die Kameradschaft. Sportlich gesehen haben die Balzhauser Nervenstärke bewiesen.“ Nach dem Wettkampf wurde das Gauderby mit einer gemeinsamen Brotzeit gefeiert.

In der Luftgewehr-Bezirksliga feierte der SV Bleichen im Meisterrennen einen Sieg nach einem Unentschieden in der Duellwertung. Gegen Auerhahn Reinhartshausen ging es nur in einem Duell knapp zu, ein anderes Duell wurde im Stechen entschieden. Anna Dreher verlor ihren Punkt an die Auerhahn-Schützin Katharina Bißle mit 378:383. Sebastian Kober holte einen Punkt für Bleichen mit 388:379. Damit landete er auf Platz zwei der Bestenliste des Wettkampftages. Sein Mannschaftskamerad Rafael Kober punktete mit 376:369. So kam alles auf das Duell zwischen Bleichens Tobias Stumpf und Sabina Nerlinger an. Hier kam es zunächst zu einem Gleichstand bei je 381 Ringen. Den anschließenden Stechschuss verlor Stumpf mit 9:10. Also musste die Ringzahl über den Sieg entscheiden. Und hier hatten die Gastgeber mit 1523:1512 knapp die Nase vorn.

Die zweite Bezirksliga-Mannschaft der Region, der SV Ziemetshausen, kassierte zu Hause eine 0:4-Klatsche gegen Frisch-Auf Mittelneufnach und rutschte ans Tabellenende. Die Leistungen der Ziemetshauser bewegten sich zwischen 383 und 365 Ringen, die der Gegner zwischen 388 und 375. (mgh)

