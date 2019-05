vor 20 Min.

Damen siegen, Herren verlieren

Für die Männer des TSC Krumbach verläuft der Saisonstart bisher wenig glücklich

Während beide Damen-Mannschaften des TSC 2010 Krumbach am Wochenende erfolgreich waren, müssen die Herrenteams weiter auf ihren ersten Saisonsieg warten. Vor allem die erste Mannschaft musste sich über eine unglückliche Niederlage ärgern.

Denn das Spiel in der Bezirksklasse 2 gegen den TC Memmingen II verlief äußerst spannend. An Position eins und zwei siegten Alois Harder und Sven Haider souverän. An den nächsten beiden Positionen mussten sich Rudolf Nasz und Niclas Friess jedoch ebenso klar geschlagen geben. Unglücklich verliefen die letzten beiden Einzel. Nachdem beide den ersten Satz verloren hatten, konnten weder Martin Harder eine 4:0-Führung, noch Stefan Holdschick eine 6:2-Führung im Tiebreak zu einem Satzgewinn nutzen.

Somit gingen die Krumbacher mit einem 2:4-Rückstand in die Doppel. Während Alois Harder/Haider und Martin Harder/Nasz erfolgreich waren, verloren Friess/Holdschick. Somit stand am Ende eine unglückliche 4:5-Niederlage zu Buche, die jedoch für die kommenden Partien Hoffnung weckt.

Die zweite Mannschaft der Krumbacher musste sich daneben mit 3:6 in Altusried geschlagen geben. Hier punkten Niklas Essl und Dominik Robl im Einzel sowie zusammen im Doppel für den TSC.

Besser lief es für die Damen. Die erste Damenmannschaft siegte in der Kreisklasse 1 mit 8:1 gegen den SC Vöhringen II. In den Einzeln siegten Tamara Maier, Annika Pöpperl, Patricia Kubasta, Verena Sauter und Nadine Liebhaber. Mannschaftsführerin Anja Rösch musste sich knapp in drei Sätzen geschlagen geben. Die Doppel konnten dann allesamt gewonnen werden.

Besonders erfreulich war der 7:2 Heimsieg der Damen II gegen den TC Kettershausen. In der Aufstellung Pauline Demmer, Sandra Schuster, Lucia Palermo, Luisa Wenninger, Sandra Krigisch und Theresa Vogg konnten alle Einzel gewonnen werden. Im Doppel waren dann noch Demmer/Wenninger erfolgreich. (zg)

