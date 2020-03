04.03.2020

Die Breitenthaler sind zufrieden

Geschlossen stark präsentierte sich 1886 Breitenthal am finalen Wettkampftag der Luftgewehr-Schwabenliga Nord mit (von links) Tobias Holzheu, Ramona Burghard, Michael Burghard, Michaela Gestle und Stefan Lutzenberger.

In der Schwabenliga erreicht das Luftgewehr-Team Platz drei. Wie es im Finale läuft

Von Martin Gah

Einen klaren Erfolg und eine ebenso deutliche Niederlage kassiert haben die Luftgewehr-Schützen des SV 1886 Breitenthal im Saisonfinale der Schwabenliga Nord.

Die Begegnung gegen Schützenlust Amberg endete 4:1. Einzig Tobias Holzheu auf Position fünf musste seinen Punkt mit 373:383 an Elena Zacher abgeben. Michaela Gestle auf Position eins und Michael Burghard auf Position vier gewannen ihre Duelle mit hauchdünnem Vorsprung jeweils 388:386. Relativ klar siegte Stefan Lutzenberger (388:383). Ramona Burghard hielt ihre Gegnerin deutlich auf Distanz (387:371) und kommentierte überaus zufrieden: „Unsere Mannschaft hat auf allen fünf Positionen stark geschossen und somit das beste Ringergebnis der Saison erzielt.“

Die Breitenthaler Stärke drückte sich auch in der Bestenliste des Durchgangs aus. Dort belegten die drei SV-Schützen mit 388 Ringen zusammen mit zwei weiteren Sportlern den dritten Platz.

Als es anschließend gegen den gastgebenden Tabellenzweiten Oberndorf ging, „war bei uns ein bisschen die Luft raus“, räumte Ramona Burghard im Rückspiegel ein. Denn durch die Ergebnisse der anderen Teams stand inzwischen fest, dass Breitenthal den zweiten Platz und damit die Teilnahme am Aufstiegswettkampf zur Bayernliga verpassen würde. Dies mag dazu beigetragen haben, dass die Breitenthaler im Ergebnis so klar verloren. Dennoch war Ramona Burghard mit den Einzelergebnissen zufrieden. „Es ging auf allen Positionen knapp her, aber das Glück war nicht auf unserer Seite“, sagte sie. Das bestätigt sich bei einem Blick auf die Duelle. Ramona Burghard selbst holte mit 382:380 den Ehrenpunkt. Michaela Gestle musste sich ihrer Gegnerin Kristina Büchele nur um einen Ring geschlagen geben (387:388). Ebenso erging es Tobias Holzheu gegen Gunther Langer (377:378). Stefan Lutzenberger (383:386) und Michael Burghard (381:383) hatten ebenfalls nur knappe Rückstände.

Die jetzt abgelaufene Saison bilanziert Ramona Burghard wie folgt: „Mit dem dritten Tabellenplatz sind wir äußerst zufrieden. Wir wünschen den Mannschaften Wechingen und Oberndorf viel Glück für die Aufstiegskämpfe zur Bayernliga.“

