Die Handballer schwitzen schon

In Günzburg und Niederraunau wird bereits intensiv für die neue Saison trainiert. Wie die Vorbereitung unter den neuen Coaches aussieht

Der Saisonstart ist noch weit, trotzdem schwitzen die Handballer des VfL Günzburg und des TSV Niederraunau bereits in den Sporthallen. Ein besonders strammes Vorbereitungsprogramm hat Neu-Trainer Gabor Czako für die Günzburger zusammengezurrt. Viel früher als sonst, nämlich am 3. Juni, ging es los. Im Vordergrund stehen trotz Hitze Ausdauer, Kraft, Mobilisierung und Verletzungsprävention. Nach und nach will der A-Lizenz-Inhaber dann zusammen mit der Mannschaft seine technischen und taktischen Vorstellungen verwirklichen.

Parallel dazu stehen eine Reihe von Testspielen zur wettkampfmäßigen Kontrolle auf dem Programm. Günzburg, an der Grenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern, liegt dazu ideal. Im ersten Test gegen die SG Herbrechtingen/Bohlheim gab es bereits einen Sieg. Gegen den Landesligisten behielt der Bayernligist mit 26:19 die Oberhand. Naturgemäß wurde viel gewechselt und Neues ausprobiert. Trainer Czako war mit dem Test zufrieden und sah bereits etliche gute Ansätze. Mit sechs Treffern hatte Frieder Bandlow sein Visier am besten eingestellt.

Weitere Tests absolviert der VfL gegen HV Rot-Weiß Laupheim, den TSV Niederraunau, die HSG Langenau/Elchingen, den TSV Herrsching, die TSG Söflingen und die beiden Drittligisten TV Plochingen und SG Pforzheim/Eutingen. Kurz vor den Sommerferien fährt die Mannschaft um Daniel Jäger noch zum stark besetzten Turnier des SC Kissing. Erst danach steht für die Bayernligaspieler noch einmal eine kurze Phase für Urlaube an. Höhepunkt des Vorbereitungsmarathons wird ein dreitägiges Trainingslager Ende August beim TSV Ottobeuren sein. Beim dortigen, langjährigen Drittligisten zog Gabor Czako jahrelang auf Rückraum-Mitte erfolgreich die Spielfäden. Ein solches Trainingslager ist ein Novum in der jüngeren Günzburger Handballgeschichte. Abteilungsleiter Armin Spengler war es wichtig, dies im Zuge einer weiteren Stärkung des Günzburger Leistungshandballes zu ermöglichen.

Der Punktspielbetrieb beginnt mit der ersten Runde des BHV-Pokales am 13. oder 14. Juli. In der Liga geht es am 14. September los, auswärts bei HT München. Wenn die zweite Pokalrunde erreicht wird, steht eine Woche davor zudem die zweite Pokalrunde auf der Agenda.

Auf den unter Handballern eigentlich eher wenig geschätzten Pokal freut sich der neue Trainer des TSV Niederraunau, Mihaly More, besonders. „Ich bin da gerne dabei. Es ist eine gute Möglichkeit, ohne Druck unter Wettkampfbedingungen zu spielen.“ Ganz so früh wie beim Rivalen im Norden hat man beim Landesligisten nicht mit der Vorbereitung begonnen. Die Raunauer sind seit 17. Juni im Training, müssen dreimal pro Woche ran. Am Samstag steht ein Trainingstag mit zwei Einheiten an. Das erste Testspiel absolvieren die Blau-Weißen beim SC Vöhringen. Weitere Höhepunkte sind die Duelle mit Günzburg und ein Teamausflug nach Immenstadt, wo es auch ein Spiel gegen den Ligakonkurrenten geben wird. Außerdem sind die Raunauer ebenfalls beim stark besetzten Turnier in Kissing dabei.

More hat sich bereits mit seinen neuen Spielern vertraut gemacht und ist angetan vom Trainingsfleiß. „Wir haben eine gute Beteiligung, die Stimmung ist auch gut“, berichtet der 49-Jährige. Er lässt die Mannschaft viel mit dem Ball trainieren, legt Wert auch auf technische Fähigkeiten. Dem kommt entgegen, dass, wie schon in der Vorsaison, wieder einige Talente aus dem eigenen Nachwuchs zur Mannschaft gestoßen sind, die eine gute Ausbildung genossen haben. Neuzugänge von außen sind laut More nicht mehr geplant. „Das Team ist gut so wie es ist. Wir haben für jede Position zwei Spieler, im Tor und am Kreis sogar drei.“ Wie stark die Raunauer unter dem neuen Trainer sind, wird sich spätestens am 14. September zeigen. Dann beginnt bei der SpVgg Altenerding die Saison in der Landesliga. (zg, sial)

