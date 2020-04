vor 16 Min.

Die Krise trifft viele

2300 Vereine haben finanzielle Schäden beim BLSV gemeldet

Seit einigen Wochen können Sportvereine und -fachverbände in Bayern Schäden durch die Corona-Krise beim Bayerischen Landessportverband (BLSV) melden. So will der Dachverband die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Sport in Bayern einschätzen. Und die Zwischenbilanz ist alarmierend: Bis zum gestrigen Freitag haben mehr als 2300 Vereine – also fast 20 Prozent aller im BLSV gemeldeten Vereine – das Meldesystem in Anspruch genommen. Die Gesamtschadenssumme kalkuliert der BLSV weiterhin auf insgesamt rund 200 Millionen Euro für den Sport in Bayern.

Die Schwerpunkte der Rückmeldungen bewegen sich laut BLSV insbesondere in den Bereichen Liga-, Sport- und Trainingsbetrieb, laufender Betrieb der Sportanlagen sowie Kosten für Übungsleiter, Betreuer und Trainer. Ursprünglich war vorgesehen, das Online-Meldesystem bis 19. April für Vereine und Fachverbände des BLSV zu öffnen. Da aber auch über dieses Datum hinaus weitere Einbußen zu erwarten sind, bleibt das Meldeportal aufgrund der überwältigenden Resonanz weiterhin geöffnet.

Inwieweit die Vereine entschädigt werden, ist noch unklar. Zwar hatte der bayerische Innen- und Sportminister Joachim Herrmann vor Ostern in einer Videobotschaft an alle Sportlerinnen und Sportler versichert, dass Sport und Politik an einem Strang ziehen: „Ich werde mich dafür einsetzen, dass wir diese Krise bewältigen und unsere wertvolle Vereins- und Verbändelandschaft gesichert ist.“

Über ein Hilfspaket soll aber erst in der Ministerratssitzung der Bayerischen Staatsregierung am kommenden Dienstag, 21. April, beraten werden. Dass alle gemeldeten Schäden ausgeglichen werden, ist eher unwahrscheinlich.

Daneben betreibt der BLSV weiter Lobbyarbeit, um weitere Lockerungen im Sport herbeizuführen. Ab Montag darf Sport in Bayern nun nicht mehr nur mit Angehörigen des eigenen Hausstandes, sondern auch mit einer fremden Person ausgeübt werden. BLSV-Präsident Jörg Ammon lobte auch die Kreativität und das Engagement vieler Mitglieder. „Dieser ungemein positive Spirit stimmt mich sehr zuversichtlich, dass wir diese Krise zusammen meistern werden.“ (pm)

