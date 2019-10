vor 16 Min.

Erste Niederlage für Thannhausen

Herren können frühen Rückstand nicht aufholen. Mädchen bleiben ungeschlagen

Die Tischtennis-Männer der TSG Thannhausen haben ihr zweites Saisonspiel in der Verbandsliga Südwest verloren. In Thalkirchen unterlag der Aufsteiger mit 5:9. Ähnlich wie in Dachau lag die TSG-Mannschaft schnell und hoch zurück, gegen die favorisierte Reserve des Regionalligisten aus dem Süden von München glückte aber kein Comeback.

1:5 aus Sicht der TSG stand es nach den ersten sechs Partien, lediglich das Doppel Kaindl/Glück konnte punkten. Im Einzel unterlagen in der ersten Runde Florian Kaindl und Florian Glück jeweils umkämpft im fünften Satz. Danach fanden die Herren etwas besser in die Spur, für mehr als ein 5:9 reichte es jedoch nicht mehr. Stark waren am Ende die drei Einzelerfolge von Florian Glück, Simon Stegmann und Philipp Mayer, der für den kranken Konrad Hilbert eingesprungen war. Florian Kaindl gewann sein zweites Einzel klar mit 3:0. In der kommenden Woche geht die Punktejagd für die Thannhauser in Westheim weiter, bevor am 26. Oktober das erste Heimspiel gegen den Post SV Augsburg stattfindet.

Spannend ging es bei den Herren II in Hochzoll zur Sache. Ohne Johannes Weber und trotz 6:8-Rückstand erkämpfte sich die Mannschaft ein 8:8-Unentschieden gegen die TSG 1889 Augsburg-Hochzoll III. Für die Punkte im Bezirksoberliga-Duell sorgten die Doppel Philipp Mayer/Herold sowie Stapfer/Christoph Mayer und die Einzelerfolge von Philipp Mayer (2), Reinhard Stapfer (2), Stefan Herold und Christoph Mayer.

Die Thannhauser Mädchen sind in der Bayernliga nach dem 8:3-Sieg in Chamerau weiterhin ungeschlagener Tabellenführer. Hier sorgten Fendt/Rapp, Sarah Fendt (3), Hedi Hegedüs (2) und Luzie Rapp (2) für die Punkte. (zg)

