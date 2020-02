26.02.2020

Nichts zu holen

Warum die B-Jugendlichen des TSV Niederraunau diesmal leer ausgehen

Auf dem Papier war es ein Spitzenspiel, in der Halle eher nicht. 23:32 verloren die B-Jugendhandballer des TSV Niederraunau ihre Bayernliga-Partie bei Tabellenführer HC Erlangen. Bereits im Hinspiel hatte es beim 20:42 nichts zu holen gegeben für die Jungs.

Nico Schmidt fand im Angriff immer wieder das richtige Mittel, um seine Mitspieler in Szene zu setzen, und Gabriel Scholz übernahm erfolgreich Verantwortung. Nach der 3:2-Führung stand das Erlanger Abwehrbollwerk besser und die Franken kamen zu einfachen Toren über außen, was zum 7:4 führte (11.). Doch auch die Niederraunauer Abwehr arbeitete hart und so konnte der Gast bis zur 20. Minute mit dem Spitzenreiter mithalten. Gegenstoß-Tore und Würfe von David More von Linksaußen waren hier die Schlüssel.

Trainer Johannes Rosenberger war überzeugt, dass dies die 20 besten Minuten der Saison waren. Doch Erlangen hatte insgesamt 16 einsatzfähige, fast gleichwertige Spieler und die Raunauer Kampfleistung kostete Kraft. In Unterzahl musste ein 0:5-Tore-Lauf hingenommen werden und beim Stand von 11:17 wurden wenig aussichtsreich die Seiten gewechselt.

In Halbzeit zwei setzte sich das Spiel so fort. Erlangen setzte sich bis auf 30:16 ab und die Raunauer Jungs hatten immer wieder Probleme, die körperlich starken Kreisläufer in den Griff zu kriegen und im Angriff zum Durchbruch zu kommen. Auch das Torwart-Duell konnte Erlangen für sich entscheiden. Aufgeben wollten die Mittelschwaben jedoch nicht. Nachdem sich die Abwehr stabilisiert hatte, fand man auch wieder zur Gegenstoß-Stärke zurück. David More und Noah Heisch fanden hier immer wieder Lücken. TSV-Coach Stephan Hofmeister meinte: „Es war es ein guter Kampf und eine deutliche Steigerung gegenüber dem Hinspiel.“

TSV Niederraunau Lohner, Eheim, Mayer; Heisch (5/1), Buchberger, Kubasta, Hofmeister, Dyatlov (2), Horn (1), Kremm, Scholz (5), More (8), Schmidt (2), Rampp

