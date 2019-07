vor 4 Min.

Premiere für die ganz Kleinen

Der Läufernachwuchs übt sich früh

Wenn der Landkreislauf auch noch in zehn oder 20 Jahren einer der sportlichen Höhepunkte im Landkreis Günzburg sein soll, dann ist es gut, wenn rechtzeitig für Läufernachwuchs gesorgt wird. Eine gute Gelegenheit hierzu ist das Kidsrunning, das sich auch heuer wieder großer Beliebtheit erfreute. Warm gemacht vom Lehrerehepaar Nicole und Gerhard Pfeiffer sowie Mädchen der achten und neunten Klasse des Simpert-Kraemer-Gymnasiums Krumbach drehten über 150 Mädchen und Buben auf dem Sportplatz in Hochwang je nach Alter eine oder zwei Stadionrunden. Unter Handykamera-Beschuss der Eltern ging es bei den Jüngeren noch recht locker zu. Doch im Lauf der Neun- bis Elfjährigen war bei einigen schon eine Portion Ehrgeiz im Spiel. Und so deutete sich hier sogar ein „Damensieg“ an, bevor dann im Zieleinlauf doch die Jungs die Nase vorn hatten. Ergebnisse werden beim Kidsrunning aber ohnehin nicht dokumentiert.

Auch eine Premiere gab es im Rahmen des Landkreislaufes: Erstmals fand ein „Papa-Mama-Kind-Lauf“ statt. Mädchen und Buben, die noch zu jung für das Kidsrunning waren, drehten mit ihren Eltern eine kleine Stadionrunde. Es war höchst amüsant zu sehen, wie sich die Zwei-, Drei- und Vierjährigen mühten, Meter um Meter zurückzulegen. Unter ihnen war auch der bayerische Wirtschafts- und Verkehrsminister Hans Reichhart, der mit seiner noch nicht ganz zwei Jahre alten Tochter Theresa die tolle Läuferathmosphäre genoss, auch wenn sie eines der letzten Paare waren, die ins Ziel kamen.

