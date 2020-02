vor 22 Min.

Rückschlag für Thannhausens Damen

TSG verliert gegen den direkten Konkurrenten um den Aufstieg in die Regionalliga

Eigentlich schienen die Tischtennis-Damen der TSG Thannhausen auf dem besten Weg, als Aufsteiger den Durchmarsch in die Regionalliga zu packen. Doch ausgerechnet in den wichtigen Spielen gegen die direkte Konkurrenz gelang bisher kein Sieg. Jüngster Akt dieses Dramas: eine bittere 5:8-Niederlage bei Verfolger TTC Birkland. Dadurch kann nicht nur der Tabellenführer in der Oberliga, TB/ASV Regenstauf, davonziehen, Birkland schließt auch punktemäßig auf. Ein Endspiel um die Meisterschaft in Regenstauf am letzten Spieltag ist damit nicht mehr wahrscheinlich. Das Ziel bleibt der zweite Platz, der immerhin die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation bedeutet.

Gegen Birkland wäre zumindest ein Unentschieden drin gewesen. So ging auch das Hinspiel aus. Aber eine Verletzung der Thannhauser Nummer drei machte einen Punktgewinn unmöglich. Lili Takács kämpfte zwar tapfer, konnte aber nicht ihre gewohnte Leistung abrufen. Zudem erwischte TSG-Toptalent Luna Brüller einen gebrauchten Tag. Die 13-Jährige verlor jedes ihrer Spiele. Da reichten der Doppelsieg von Nagypál/Alzinger sowie die Einzelerfolge der glänzend aufgelegten Spitzenspielerin Csilla Nagypál (3) und Takács nicht aus gegen eine Birkländer Mannschaft, die sich, wie schon in der Hinrunde, bärenstark präsentierte und erstmals seit Längerem wieder in Bestbesetzung angetreten war.

In den verbliebenen sechs Partien steigt nun der Druck auf den Tabellenzweiten. Weiter geht es am kommenden Samstag im Heimspiel gegen SB Versbach.

II Die Reserve der Thannhauserinnen ist auf dem besten Weg, den Sprung in die Landesliga zu schaffen. Dem Bezirksoberligisten gelang beim TSV Herbertshofen III ein enorm wichtiger Auswärtssieg. Ohne die verletzte Daniela Wassermann und auch ohne den Luxus-Ersatz Luna Brüller reichte es dennoch für ein 8:3. Bei einer starken Teamleistung blieb Hedi Hegedüs in zwei Einzeln und im Doppel mit Sarah Fendt ungeschlagen. Außerdem waren Fendt (2), Lucy Schatz (2) und Alina Ramp erfolgreich.

Die Verbandsliga-Reserve wollte sich den vorzeitigen Klassenerhalt in der Bezirksoberliga sichern. Daraus wurde aber nichts, gegen Kellerkind Gundelfingen setzte es eine 5:9-Pleite. Sechs Spiele gingen im Entscheidungssatz an die Gastgeber, dazu war ein Spieler angeschlagen. Die Punkte holten Stapfer/Herold, Alexander Schweiger (2), Reinhard Stapfer (2) und Johannes Weber. Die nächste Chance gibt es am 28. Februar im Landkreisderby gegen Tabellenführer Unterknöringen.

Ohne Luna Brüller spielte die Mädchenmannschaft beim FC Bayern München nur 7:7, verteidigte aber den zweiten Platz der Bayernliga. Durch nur einen Punktgewinn im vorderen Paarkreuz lag die Mannschaft lange zurück, was Sarah Fendt durch einen klaren Sieg über die Nummer eins des FCB egalisierte. Die Punkte holten Haser/Fendt, Chiara Haser (2), Hedi Hegedüs und Fendt (3). (zg)

