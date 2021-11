Es war viel mehr drin für Breitenthal

Luftgewehr-Team hat in der Schwabenliga Pech. Bleichen ist Bezirksliga-Primus

Nach vielen spannenden Duellen haben die Luftgewehrschützen des SV Breitenthal zwei unglückliche Niederlagen eingefahren. Zum Wettkampf-Auftakt in der Schwabenliga Nord unterlagen sie in Oberndorf den gastgebenden Altschützen sowie dem SV Pfuhl jeweils 2:3.

Im Duell mit Oberndorf gewannen Stefan Lutzenberger und Michael Burghard ihre Duelle mit jeweils fünf Ringen Vorsprung. Lutzenberger eroberte mit seinen 389 Ringen Platz eins der Bestenliste des Wettkampfs.

Seine Mannschaftskameradinnen Ramona Burghard und Julia Seitz dagegen unterlagen in ihren Paarungen mit fünf beziehungsweise zwei Ringen Differenz. Johannes Mayer auf Position fünf blieb allerdings deutlich hinter seiner Gegnerin Leonie Feuchtmayr.

Auch gegen Pfuhl punkteten Stefan Lutzenberger und Michael Burghard, beide denkbar knapp mit einem Ring Vorsprung. Lutzenberger glückte am Ende eine entscheidende 99er-Serie; hier nahm er Katja Nicole Dornacher vier Ringe ab. Johannes Mayer musste sich in seinem Duell erneut, diesmal allerdings knapp geschlagen geben. Auf Position eins unterlag Ramona Burghard in einem hochkarätigen Duell Simon Wölfe 383:391. Ihrem Gegner gelang am Ende sogar ein Hunderter. Einzig Julia Seitz blieb deutlich hinter ihrem Gegner Steffen Werthmann.

Die Breitenthalerin Ramona Burghard bewertet die Ergebnisse wie folgt: „Es wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. Wir hoffen, dass die nächsten Wettkämpfe stattfinden, damit wir uns verbessern können“.

Unterdessen hat der SV Bleichen in der Gruppe 4 der Luftgewehr-Bezirksliga seine weiße Weste behalten. Bei den Buschelbergschützen Artesried siegte der Tabellenführer 3:1 (1502:1488).

Wegen Corona mussten die Bleicher auf den auf Position eins schießenden Sebastian Kober verzichten. Diesen Ausfall konnten sie jedoch gut kompensieren.

Einen guten Start hatten Tobias Stumpf und Isabel Birle. Sie setzten sich in ihren Duellen mit 383:373 beziehungsweise 382:375 deutlich durch. Auf Position drei verlor Raphael Kober klar gegen Sonja Röhrle. Die abschließende Begegnung entschied Philipp Kober ebenso klar für sich. Damit holte er den dritten Einzelsieg und somit drei Punkte für die Bleicher.

Georg Kober vom SV Bleichen weist darauf hin, dass aufgrund der Corona-Lage nicht alle Wettkämpfe dieses Bezirksliga-Durchgangs wie geplant ausgetragen werden konnten. Wie es weitergeht, bleibe ohnehin abzuwarten.

Kampflos die Punkte erbte Breitenthal II. Der geplante Wettkampf in Dietershofen konnte nicht stattfinden, da der gastgebende Verein die geforderten 2G-Regeln derzeit nicht einhalten kann. Breitenthal II ist Tabellenzweiter. (mgh)