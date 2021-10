Balzhausen dominiert die Doppel

Wer gegen Augsburg-Nord die Punkte für den Bezirksoberligisten holt

Tischtennis-Bezirksoberligist TSV Balzhausen hat seine Niederlage zum Saisonauftakt im ersten Heimspiel wieder wettgemacht. Gut eine Woche nach dem 6:9 bei der SpVgg Westheim II schlug Balzhausen nun die DJK Augsburg-Nord ebenfalls 9:6.

In eigener Halle konnten die Balzhauser ihre bereits im Auftaktspiel demonstrierte Dominanz in den Eingangsdoppeln zur 3:0-Führung wiederholen. Thomas Baur baute die Führung durch einen 13:11-Sieg im Entscheidungssatz noch aus. Nach der Niederlage von Georg Schütz erhöhten Andreas Schütz und Gerhard Wank auf 6:1. Vier Niederlagen in Folge ließen den komfortablen Vorsprung zwischenzeitlich auf einen Zähler schrumpfen. Die knappe Führung bestand auch nach den Spielen im mittleren Paarkreuz. Auf das hintere Paarkreuz war Verlass. Mit Fünf-Satz-Erfolgen nach zwei äußerst spannenden Matches machten Gerhard Smetana und Markus Keisinger den ersten doppelten Punktgewinn der Runde perfekt. Andreas Schütz sagte nach der dreieinhalb Stunden währenden Partie: „Um sich in der Bezirksoberliga zu behaupten, liegt noch ein schwerer Weg vor uns.“ (neu)

Punkte Balzhausen – gegen Westheim: Thomas Baur/Markus Keisinger, Georg Schütz/Andreas Schütz, Gerhard Wank/Alois Müller, A. Schütz, Keisinger, Wank; gegen Augsburg-Nord: Thomas Baur/Gerhard Smetana, Georg Schütz/Andreas Schütz, Gerhard Wank/Markus Keisinger, Baur, A. Schütz (2), Wank, Smetana, Keisinger