Es war mehr drin für Balzhausen

Das Männer-Team trennt sich von Primus Siegertshofen 8:8

Der Ausgangslage entsprechend war es ein erfolgreicher Bezirksoberliga-Auftritt – und dennoch konnten die Tischtennis-Männer des TSV Balzhausen nach dem 8:8 gegen Spitzenreiter SC Siegertshofen II nicht ganz zufrieden sein. Der Spielverlauf hatte ihnen zuvor die Chance auf einen Heimsieg eröffnet.

In eigener Halle musste nach insgesamt beinahe vier Stunden Spieldauer das abschließende Doppel entscheiden, ob die Gastgeber einen Heimerfolg würden feiern können. 8:7 führte der TSV Balzhausen, als das Spitzendoppel Thomas Baur und Markus Keisinger an die Platte ging. Doch die beiden waren der Belastung nicht gewachsen.

Bei den Eingangsdoppeln hatten die beiden aus Sicht der Gastgeber noch für den ersten Punkt gesorgt. Pech hatte die Paarung Andreas Schütz/Gerhard Smetana in ihrem Doppel. Sie verloren nach äußerst spannendem Spielverlauf erst im Entscheidungssatz 10:12.

Baur war wieder einmal eine Bank in Sachen Punktesammler. Er behielt mit zwei Siegen in seinen Spielen die Oberhand. Dieses zweimalige Erfolgserlebnis konnten sich auch Gerhard Wank und der neu gewählte TSV-Vorsitzende Markus Keisinger auf ihre Fahnen schreiben. Schütz zeigte im schönsten Spiel des Abends seine Klasse und verwandelte im Duell mit Siegertshofens Nummer eins Rainer Schwarzenbacher einen herrlichen Schmetterball zum 13:11 im fünften Satz. Alois Müller dagegen sah nach einem 2:0-Satzvorsprung gegen Uwe Kurth bereits wie der sichere Sieger aus. Doch Satz drei und vier gingen jeweils in der Verlängerung mit 13:15 und 12:14 an den Gast aus Siegertshofen. Im Entscheidungssatz konnte Müller zwei Matchbälle nicht verwerten und verlor letztlich 12:14.

Der neue Tischtennis-Abteilungsleiter Andreas Schütz kam deshalb zum Schluss: „In der Begegnung wäre bei hundertprozentigem Einsatzwillen aller Akteure mehr drin gewesen.“ (neu)

Punkte Balzhausen Baur/Keisinger, Baur (2), Schütz, Wank (2), Keisinger (2)