00:02 Uhr

Überzeugender Teamgeist

Sportler aus dem Kreis Günzburg stark bei schwäbischen Meisterschaften

Trotz zahlreicher Ausfälle sind die Leichtathleten aus dem LAZ Kreis Günzburg zum Saisonabschluss mit vier Teams angetreten. In Donauwörth ging’s um die schwäbischen Mannschaftsmeisterschaften. LAZ-Chef Gerhard Pfeiffer lobte nach den Titelkämpfen den Teamgeist mit den Worten: „Die Athleten besetzten diesmal auch Disziplinen, bei denen bislang nur die Daumen gedrückt wurden.“

Bei den Frauen, die am Ende den dritten Gesamtrang belegten, punktete beispielsweise die angeschlagene Alisa Holzbock im Diskuswerfen und über 800 Meter, obwohl sie eigentlich im Sprint und Weitsprung zu Hause ist. Als fleißigste Punktesammlerin stellte sich Beatrix Mayr heraus. Sie gewann im Hoch- und im Weitsprung mit 1,48 und 4,73 Meter. Auch die 17-jährige Maria Zanker leistete im Diskuswerfen (22,37 Meter) und mit der Kugel (8,42 Meter) als jüngstes Teammitglied einen entscheidenden Beitrag zur Podiumsplatzierung.

Bei den Männern kamen die erst 16-jährigen Zwillingsbrüder Fabian und Philipp Nickmann zum Einsatz. Fabian Nickmann glänzte mit zwei persönlichen Bestleistungen über 800 Meter (2:14,83 Minuten) und über 400 Meter (57,49 Sekunden), womit er über 1100 Punkte der 9774 Gesamtpunkte alleine sammelte. LAZ-intern konnte nur Janik Pickl noch einen draufsetzen, indem er in Hochsprung (1,74 Meter), Kugelstoßen (11,53 Meter) und Diskuswerfen (34,44 Meter) jeweils als bester LAZ-Athlet erheblich zur Bronze-Platzierung beitrug.

Am besten schnitten aus LAZ-Perspektive die Mädchen in der Altersklasse U16 ab. Nach einem harten Zweikampf gegen das Team der LG Donau-Ries lagen sie in der Endabrechnung knapp geschlagen auf dem zweiten Platz. Die beste Leistung zeigte Sonja Blöchl (VfR Jettingen) mit 13,14 Sekunden über 100 Meter. Bestens betreut wurde das Team von der Jettinger Trainerin Uschi Schreinert.

Groß war die Freude bei den U16-Jungs aus der Region, als sie bei der Siegerehrung für den verdienten dritten Platz aufgerufen wurden. Nach den Disziplinen 100 Meter, 800 Meter, 4x100 Meter, Weitsprung und Kugelstoßen durften die vier von ihrem Heimtrainer Gerhard Pfeiffer gecoachten Niederraunauer jubeln. (zg)

