vor 36 Min.

War da mehr drin?

TSG-Mädchen landen bei der deutschen Meisterschaft auf Platz sieben. Ein Ausfall vor dem entscheidenden Spiel wiegt zu schwer

Als beste Mädchenmannschaft Bayerns der abgelaufenen Saison war die TSG Thannhausen am vergangenen Wochenende bei der deutschen Jugendmeisterschaft in Weiterstadt bei Darmstadt vertreten. Nach den Schülerinnen im Vorjahr war die TSG also wieder bei den nationalen Titelkämpfen qualifiziert. Die TSG-Mädchen hatten in der Bayernliga souverän den Titel geholt, mussten in Weiterstadt aber feststellen, dass das Niveau auf Bundesebene durchaus ein anderes ist. Am Ende sprang der siebte Platz heraus, auch wenn möglicherweise etwas mehr drin gewesen wäre.

In der Vorrunde ging zunächst ein spannendes Auftaktmatch mit 4:6 gegen die DJK BW Annen verloren. Nach dem 1:1 durch Tjarks/Brüller brachten Lisa-Mia Tjarks und Luna Brüller die TSG mit 3:1 in Führung, aber Annen konnte ausgleichen und lediglich Brüller punktete noch zum 4:4.

In der Folge war der spätere Finalist TTC Mühlheim-Urmitz/Bhf erwartungsgemäß zu stark. Die TSG unterlag mit 0:6. Für Achtungserfolge sorgten das Doppel Tjarks/Brüller sowie Sarah Fendt, die ihre Gegnerinnen jeweils in den fünften Entscheidungssatz zwangen. Gegen die TTF Oberzeuzheim wäre dann ein Sieg realistisch gewesen, aber Luna Brüller fiel vor dem Spiel aus und Luzie Rapp sprang ein. So punkteten beim 2:6 nur Lisa-Mia Tjarks und Sarah Fendt, nach starker Leistung gegen die Nummer eins der Gegnerinnen.

Am zweiten Turniertag ging es noch um die Platzierung. Gegen den TSV Graupa gingen die knappen Spiele an Graupa, die sich mit 6:3 durchsetzen konnten – es punkteten Tjarks/Brüller, Luna Brüller und Sarah Fendt. Zum Abschluss war die Mannschaft nicht nur erneut konkurrenzfähig, sondern gegen den SV Grün-Weiß Mühlen auch mit 6:2 erfolgreich. Hier waren Tjarks/Brüller, Lisa-Mia Tjarks (2), Luna Brüller (2) und Sarah Fendt erfolgreich. Alina Ramp und Luzie Rapp, spielten mit einigen engen Spielen ebenfalls ein gutes Turnier.

Trotz des siebten Platzes ist man in Thannhausen stolz, dass das Team es überhaupt bis zur deutschen Meisterschaft geschafft haben. Zumal sie dort auf einige deutlich ältere Gegnerinnen trafen. Gerade Brüller und Fendt dürfen aber noch einige Jahre bei den Mädchen spielen, sodass möglicherweise noch weitere Erfolge angestrebt werden können. (zg)

