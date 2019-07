vor 55 Min.

Ziemetshausen steigt wieder auf

TCZ holt Meistertitel in der Kreisklasse 2

Die Herren-Mannschaft des Tennisclubs Ziemetshausen hat am letzten Spieltag auf eigener Anlage den entscheidenden Schritt zum Meistertitel und dem damit verbundenen Aufstieg in die Kreisklasse 1 gemacht. Das junge Team hat sein Ziel damit erreicht und kehrt nur eine Spielzeit nach dem bitteren Abstieg in die Kreisklasse 2 wieder zurück. Angeführt wurde die Mannschaft auch im abschließenden Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten um den Titel, den SSV Margertshausen, von Kapitän Max Gartner, der mit seinem glatten Sieg (6:1, 6:0) bereits früh alles klarmachte. Denn ein Sieg reichte schon aus für den Meisterschaftsgewinn. Gartner blieb damit in der gesamten Saison ohne einen einzigen Satzverlust.

Ebenso stark trumpfte im Anschluss noch sein Bruder Marco, die Nummer eins der Mannschaft, auf. Er dominierte den Gegner mit seiner cleveren Rückhand nach Belieben und siegte 6:2, 6:1. Julian Freigang, Alexander Vihl, Daniel Prechtl und Fabian Miller konnten an diesem Tag zwar keinen Einzelpunkt beisteuern, waren dennoch ein wichtiger Bestandteil in dieser Saison. Auch in den Doppeln waren die Resultate dann eher Nebensache. Max Gartner siegte noch an der Seite des überragend aufspielenden Tobias Böck 6:1, 7:5 und Martin Bittracher bewies erneut seine gute Form im Doppel mit Peter Gleich. Gerhard Fendt und Daniel Gleich verpassten nach großem Kampf im Match-Tiebreak den Sieg, womit Margertshausen insgesamt 5:4 gewann.

Der großen Freude im Kader des TCZ, zu dem auch der am Sonntag geschonte Maxi Vihl zählt, tat dies bei der anschließenden Aufstiegsfeier allerdings keinen Abbruch. Gerade die Youngsters im Team, so Max Gartner, hätten sich deutlich weiterentwickelt und so müsse dem Team auch in der nächsthöheren Spielklasse nicht bange sein. (zg)

