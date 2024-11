Ein Meilenstein-Erfolg für den TSV Ziemetshausen

Zehn Punkte hatte der VfR Neuburg in den zurückliegenden fünf Fußballspielen gesammelt, sich damit Schritt für Schritt vom Tabellenende nach oben gearbeitet. Aktuell schien das Team in seinem Vorwärtsdrang nicht zu bremsen. Bis es jetzt auf dem Sportplatz an der Kreppe aufkreuzte. Der dort gastgebende TSV Ziemetshausen kam nach fünf Zählern aus den jüngsten drei Begegnungen ebenso selbstbewusst auf den Platz und stoppte den Lauf der Oberbayern abrupt. Das 3:1 (1:1) war ein Meilenstein-Erfolg im Kampf um den Klassenerhalt. Entsprechend zufrieden äußerte sich nach der Partie Trainer Benjamin König - er warnte seine Fußballer aber im gleichen Atemzug, jetzt nicht in Selbstzufriedenheit zu verfallen.

