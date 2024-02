Bundesliga

Landkreis Günzburg: Das sagen Fanklubs zur Tuchel-Entlassung beim FC Bayern

Plus Der gebürtige Krumbacher Thomas Tuchel wird nur noch bis Saisonende den FC Bayern trainieren. Wie die Entscheidung bei Fans in der Region ankommt.

Von Dominik Thoma

Nach drei Niederlagen in Folge befindet sich der FC Bayern München mit Fußball-Trainer Thomas Tuchel in sportlicher Talfahrt. Es droht die erste titellose Saison seit zwölf Jahren. Die Verantwortlichen der Roten haben beschlossen, mit Tuchel am Ende der Saison getrennte Wege zu gehen. Ist das die richtige Entscheidung?

Wenig Sympathien für Thomas Tuchels Art

„Wenn ich etwas zu sagen hätte, dann wäre Tuchel nie eingestellt worden“, sagt Andre Siegner, Vorsitzender des Bayernfanclubs Kötztal, zur Entlassung. Tuchel passe einfach charakterlich nicht zum FC Bayern München. „Er kommt sehr arrogant rüber“, schildert Siegner. Das merke man schon bei den Pressekonferenzen, bei denen er ständig eingeschnappt und von oben herab wirke. Es sei die richtige Entscheidung, in die neue Saison mit einem neuen Trainer zu starten. Für die Bayern wünsche sich Siegner einen Trainer mit dem Charakter eines Jürgen Klopp: Leidenschaftlich, symphytisch, mitreißend. Ein Trainer, zu dem die Spieler aufblicken.

