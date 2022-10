Offensivfußball liegt in der Natur der TSG Thannhausen

Plus Trainer Rainer Amann sagt vor dem Kreisliga-Heimspiel gegen den VfR Jettingen II, auf welche Einzelheiten er bei der TSG Thannhausen Wert legt.

Die TSG Thannhausen steht nach gut einem Drittel der Runde in der Fußball-Kreisliga West auf dem zweiten Platz. Die Mannschaft von Trainer Rainer Amann empfängt am 9. Oktober Aufsteiger VfR Jettingen II.