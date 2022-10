Fußball

vor 55 Min.

Ralf Zimmermann (SpVgg Wiesenbach): „Ich muss nicht mehr die erste Geige spielen“

Plus Als Spielertrainer hat Ralf Zimmermann die SpVgg Wiesenbach II an die Spitze der A-Klasse West 1 geführt. Mit diesem Team will er den maximalen Erfolg.

Von Alois Thoma Artikel anhören Shape

Die SpVgg Wiesenbach II ist nach zwölf Spieltagen als einzige Fußballmannschaft der A-Klasse West 1 noch ungeschlagen und Tabellenführer. Da kann die Devise aus Sicht des Spielertrainers doch nur direkter Wiederaufstieg lauten – oder, Herr Zimmermann?

