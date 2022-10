SpVgg Wiesenbach: Ein Verein als Generationenvertrag

Plus Kreisligist SpVgg Wiesenbach kann seit Jahrzehnten auf Eigengewächse bauen. Aktuell ist das Team Dritter. Jetzt geht’s zum Verfolgerduell beim TSV Offingen.

Das Topspiel des zwölften Spieltages der Fußball-Kreisliga West steigt am Nachmittag des 15. Oktober 2022 auf dem Offinger Sportgelände im Mindelbogen. Der heimische TSV empfängt an diesem Samstag ab 15 Uhr die SpVgg Wiesenbach.