Abstieg aus der Landesliga: Der TSV Niederraunau trifft zweimal auf den FC Bayern

Der BHV-Spielausschuss findet einen Modus für die Entscheidungsspiele. Der kommt Niederraunau entgegen - wenn der SC Unterpfaffenhofen-Germering mitspielt.

So oft steckt der Bayerische Handball-Verband (BHV) nicht in diesem Dilemma und deshalb sieht der nun in München beschlossene Modus zum Abstieg aus der Landesliga völlig anders aus, als noch wenige Stunden vorher an gleicher Stelle skizziert worden war. Aus Sicht des betroffenen TSV Niederraunau gibt es dabei zwei höchst positive Effekte: Er wird auf jeden Fall ein echtes Heimspiel haben und seine müden Akteure können sich nun länger als befürchtet erholen, ehe sie in zwei Platzierungspartien gegen den FC Bayern München starten.

47 Bilder Der TSV Niederraunau bangt um den Klassenerhalt in der Handball-Landesliga Foto: Ernst Mayer

Wobei – man kann das gar nicht oft genug betonen – über allem, was der BHV nun beschlossen hat, weiterhin eine Unwägbarkeit schwebt. Der bis zum allerletzten Spieltag der Saison ebenfalls abstiegsbedrohte SC Unterpfaffenhofen-Germering hat am kommenden Samstag, 20. April, noch ein Nachholspiel gegen Fixabsteiger TSV Schwabmünchen zu absolvieren. Und wenn die Oberbayern verlieren, steigt der TSV Niederraunau auf direktem Weg ab.

Ob die Partie in Germering sportlich fair abläuft, können die Mittelschwaben nun selbst begutachten.

Hin- und Rückspiel statt Partie auf neutralem Boden

Denn im Gegensatz zu dem von BHV-Vizepräsident Andreas Heßelmann als wahrscheinlich deklarierten Modus hat sich der Spielausschuss darauf verständigt, das Kräftemessen um die Tabellenplätze neun (Relegationsteilnahme) und zehn (Abstieg) in Hin- und Rückspiel ausgetragen. Die Mittelschwaben treten am Wochenende 27./28. April zunächst in der Landeshauptstadt an. Am Maifeiertag steigt dann das Rückspiel im Schulzentrum Krumbach.

Notwendig wird diese Entscheidung, weil sich in der Landesliga Süd die unwahrscheinliche Situation ergeben hat, dass der FC Bayern und der TSV Niederraunau nach 22 Begegnungen punktgleich dastehen und der so aktiv werdende direkte Vergleich ein Patt ergibt (2:2 Punkte, 54:54 Tore). Gemäß der BHV-Spielordnung ist daher die Austragung von einem oder zwei Platzierungsspielen nötig.

Der Spielausschuss hat sich nun mehrheitlich für zwei Entscheidungsspiele ausgesprochen, „um den besonderen Umständen der verschiedenen Hallen und Teams gerecht zu werden“, wie es in der von Heßelmann unterzeichneten Mitteilung vom Dienstag, 16. April, heißt.

Entscheidung am Vatertag

Ebenfalls festgelegt hat der BHV-Spielausschuss den Weg durch die Relegation. Hier spielen die beiden Kandidaten aus den Landesliga- Gruppen Nord (SG Regensburg II) und Süd (FC Bayern München/TSV Niederraunau) wiederum in Hin- und Rückspiel einen weiteren Absteiger aus. Das Süd-Team tritt am Wochenende 4./5. Mai zunächst vor eigenem Anhang an, die Nord-Mannschaft genießt dann am Feiertag Christi Himmelfahrt (9. Mai) Heimrecht.