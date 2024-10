Der TSV Niederraunau macht einfach zu viele Fehler

Es war spannend, im Ergebnis jedoch ernüchternd. Im Bezirksoberliga-Spiel beim BHC Königsbrunn 09 sind die Handballer des TSV Niederraunau nicht über ein 31:31 (17:19) hinausgekommen. Dabei ließ der Absteiger aus der Landesliga auf seiner Mission Wiederaufstieg erneut einen Zähler liegen. Mit 7:3 Punkten steht das Team aktuell nur auf dem dritten Platz. Landkreis-Rivale VfL Günzburg II landete unterdessen einen 28:26 (15:14)-Erfolg bei Bezirksoberliga-Schlusslicht TSV Bäumenheim. Damit besorgte sich die Regionalliga-Reserve ein vorerst beruhigendes Polster auf die unteren Tabellenränge.

Nachlässigkeiten in Offensive und Defensive

Das Spiel in Königsbrunn begann ausgeglichen. Oliver Blösch, Daniel Schmid und Timo Egger erzielen die ersten Tore zur 4:2-Führung der Gäste. Ins temporeiche Spiel der Raunauer schlichen sich allerdings enorm viele Fehler ein. Das nutzten die Hausherren und durch ihre ebenfalls verbesserungswürdige Rückzugbewegung kassierten die Niederraunauer einfache Gegentore. Königsbrunn drehte das Spiel und zwang TSV-Trainer Ferit Celik in der 20. Minute beim Stand von 10:13 zur Auszeit.

Es brachte nicht viel. Immer wieder kamen die Königsbrunner durch individuelle Fehler in der Niederraunauer Abwehr zu guten Torchancen, die sie in der ersten Hälfte auch souverän nutzen. Immerhin: Bei eigenem Ballbesitz erzielten die Gäste durch schnelles Umschaltspiel und vor allem, wenn der Ball über Oliver Blösch lief, Tore. Dadurch blieb der Abstand in engen Grenzen.

In der Kabine wurde viel besprochen. Wegen des fehlenden Zugriffs in der Abwehr stellten die Niederraunauer um. Mit Erfolg: Die Defensivsarbeit wirkte fortan deutlich besser, die Handballer agierten aggressiver und erhielten so mehr Zugriff. Torhüter Moritz Fieger entschärfte einige Würfe, sodass es nun eine offene Partie war. Die Gäste hatten mehrmals die Chance, in Führung zu gehen, was ihnen beim 28:27 durch Vincent Hegenbart auch gelang (52.).

Gerade in der zweiten Halbzeit zeigten die Rückraumspieler ihre Durchschlagskraft. Björn Egger warf den TSV eine Minute vor Ende erneut in Führung. Die Heimmannschaft konnte allerdings durch einen Siebenmeter ausgleichen.

Die Punkteteilung ging auf jeden Fall in Ordnung, denn die Fehler in der ersten Hälfte waren einfach zu zahlreich, um sich den Auswärtssieg zu verdienen.

Nervenaufreibender Spielverlauf

Die Günzburger lagen beim Laternenträger über weite Strecken des ersten Spiel-Drittels im Hintertreffen. Nick Unger brachte sie anschließend erstmals in Führung. Im weiteren Verlauf blieb es immer knapp, nervenschonend jedenfalls kamen die Weinroten nicht ins Ziel. Selbst in der Schlussminute mussten sie noch um den so wichtigen Erfolg zittern, als der Bäumenheimer Andreas Jung zum 26:27 einnetzte. Mit 45 Sekunden auf der Uhr kam die VfL-Zweite in Ballbesitz und Raphael Groß besorgte den entscheidenden 28. Treffer. (AZ)

So haben sie gespielt

TSV Niederraunau: Klaußer, Fieger; Brühmüller, Lindner (4), M. Hegenbart, Rothermel, B. Egger (5), Schmid (5/1), Eheim (2), T. Egger (3), Sauter (1), Blösch (7), V. Hegenbart (4)

VfL Günzburg II: Lohner, Mendle; Guckler (2), Grimm (3), Christl, Jensen (1), Walter (2), Groß (4/3), Dippold, Stotz (6), Lerner (1), Telalovic (3), Unger (6),Schuller