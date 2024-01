Niederraunaus Handballerinnen feiern Kantersieg gegen Göggingen

Beim Heimspiel gegen Göggingen räumt die Niederraunauer Damenmannschaft ab. Das schnelle Spiel veranlasst Trainer Stefan Holdschick zu Lob.

Die Damen 1 des TSV Niederraunau bleiben in der Bezirksoberliga in der Erfolgsspur. Beim Heimspiel am vergangenen Samstag gegen den TSV Göggingen lief das Angriffsspiel wie am Schnürchen: 42 Tore standen am Ende auf der Anzeigetafel, viele davon durch schnelles Spiel über die erste und zweite Welle nach Ballgewinnen in der Abwehr.

Der TSV Niederraunau schafft im Spiel gegen Göggingen 42 Tore

Genau das war die Vorgabe vor dem Spiel und in der Trainingswoche. Das Tempo hochhalten und den Gegner müde spielen, und weil das geklappt hat, war auch Trainer Stefan Holdschick nach dem Spiel sehr zufrieden: „Wir haben vielleicht etwas zu viele Tore über den Kreis bekommen, aber trotz der 29 Gegentore war ich auch mit der Abwehrleistung zufrieden“, so der Coach.

Lange ausruhen können sich die Raunauer Mädels aber nicht. Bereits am Dienstag um 19.15 Uhr kommt es im Krumbacher Schulzentrum zum Nachholspiel gegen den TSV Wertingen. (AZ)

TSV Niederraunau: Svenja Wieser (TW); Sarah Kopp (1 Tor); Sophie Tschulik (3); Lotte Härtle (2); Madelaine Lochbrunner (6); Jule Kolb (5); Pauline Demmer (8); Ardiana Merditaj (5); Patricia Kubasta (6); Annika Ruchti (5); Dilan Isik (1); Selina Erol; Stefan Holdschick (Trainer); Jana Binder (Betreuerin)

51 Bilder Handball: Die besten Bilder vom Heim-Spieltag des TSV Niederraunau Foto: Ernst Mayer

Lesen Sie dazu auch